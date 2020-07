ASAJA Alicante plantea retomar las movilizaciones ante las modificaciones del Tajo-Segura o los bajos precios

Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante plantea retomar el calendario de movilizaciones, que ya llevaron a cabo en la provincia durante principios de año, en caso de que la situación en el campo no mejore en aspectos como los bajos precios, la alta presión fiscal o los recortes en el trasvase Tajo-Segura.

Los agricultores alicantinos rechazan totalmente ese anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica de recortar los envíos de agua a través del Acueducto Tajo-Segura en el nivel 2, de 38 a 27 hm3, con el supuesto objetivo de que el trasvase se mantenga más tiempo en este parámetro y, por tanto, minimizar las situaciones hidrológicas excepcionales y reducir la permanencia en el nivel 3.

El presidente del sindicato agrario en la provincia, Eladio Aniorte, comparecía esta semana en Les Corts para trasladar la situación que se vive en el campo alicantino, haciendo especial hincapié en las producciones de la Vega Baja.

Los agricultores reclaman precios justos para los productores y por ello han solicitado al Ministerio de Agricultura que negocie una ley de márgenes comerciales. Asegura Aniorte que los compradores quieren pagar poco por esos productos, que luego venden en los grandes establecimientos por cantidades mucho mas altas.

En cuanto a los cultivos, este atípico año marcado por la pandemia, ha tenido de todo. El presidente de ASAJA Alicante declara que, durante el confinamiento, subió el precio de las hortalizas aunque fue un espejismo ya que se cerraron los mercadillos y los consumidores empezaron a comprar en las grandes superficies a precios más altos aunque no para los agricultores.

Los cítricos, que abundan en la Vega Baja, han dado la sensación de un año bueno, dice Aniorte, pero añade que cultivos como la alcachofa, la patata o el brócoli terminaron vendiéndose a precios muy bajos.

Las ayudas de la DANA del pasado mes de septiembre es otra de las cuestiones que ponen en jaque a los agricultores alicantinos. Desde ASAJA critican que el Gobierno ha tardado ocho meses en hacer el decreto, y tan solo han dado 30 dias para solicitarlas. Este hecho y las trabas administrativas, dice, harán que muchos agricultores no cobren esas ayudas.

La Diputación critica al PSOE por defender el recorte del trasvase Tajo-Seguera

La Diputación de Alicante lamenta que el Grupo Socialista en la institución provincial respalde esta propuesta del Ministerio de Transición Ecológica al tiempo que manifiesta su rechazo al momento escogido para plantear "de forma unilateral" esta modificación que pretende cambiar agua trasvasada por agua desalada.

La vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, asegura que esta decisión supone un grave perjuicio para todos los sectores económicos de la provincia, desde la agricultura hasta la industria o el turismo, sin olvidar que se pone en peligro el abastecimiento de los municipios.

Ha apuntado que no se oponen a que haya una revisión de las reglas de explotación en caso de que fuera necesario, pero entienden que no es el momento”, ya que de tener que hacerse "debería realizarse una vez que se cuente con los planes hidrológicos". "No alentamos una guerra del agua, dice Serna".

Compromís denuncia que todavía no se ha aprobado en pleno las ayudas de la DANA

El grupo de Compromís en la Diputación de Alicante denuncia que diez meses después, la institución provincial es la única administración que no las ha aprobado por pleno a pesar de que el presidente, Carlos Mazón, prometiera ayudas millonarias para paliar los efectos de ese temporal.

Su portavoz, Gerard Fullana, declara que "se puede hablar también del Fondo de Cooperación, de la baja ejecución presupuestaria o de otras aspectos que resumen un año muy difícil para los municipios y en los que la Diputación no ha estado a la altura".