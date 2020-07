Diego Calvo: "Cuando Fraga se presentaba decían que sin él el PP desaparecería, no fue así"

Los resultados de las elecciones gallegas siguen siendo la noticia y las reacciones ante la cuarta mayoría absoluta de Feijóo, con crecimiento del PP, con un diputado más, por la provincia de A Coruña y el ascenso del BNG que lidera la oposición y se sitúa como segunda fuerza. El PSOE se queda como tercero y Galicia en común se hunde y no consigue representación. Ni Vox ni Ciudadanos consiguen diputados ni en la provincia de A Coruña ni en Galicia. Feijóo iguala las cuatro mayorías de Fraga y mejora en la provincia sus resultados y el Bloque de Pontón supera el techo de Beiras en el 97.

El Presidente del PP en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, ha subrayado que estamos ante el mejor resultado provincial del Partido Popular en la historiademocrática. Se autodescarta como conselleiro. Considera que, junto al protagonismo de Feijóo, el PP de G es un partido vivo. Espera poder convencerle para que se presente en cuatro años pero no cree que haya una dependencia, como se demostró cuando se presentaron sin Fraga: "Cuando Fraga se presentaba decían que el día que no estuviera Fraga el PP iba a desaparecer, afortunadamente no fue así y hemos tenido cuatro legislaturas más con mayoría absoluta. Creo que el candidato aporta muchísimo, incluso más que el partido, aunque el partido está más vivo que nunca, pero vamos a contrar con el presidente 4 años y a ver si somos capaces de convencerlo para que siga otros 4 más"

El PP superó el 49 por ciento de los votos en la provincia de A Coruña, con punto y medio de subida respecto a las autonómicas del año 2016. Pasa de los 13 a los 14 diputados.

La número tres del BNG en la provincia de A Coruña, Mercedes Queixas, habla también de resultado histórico en el que triplican la representación. Lo que se abre ya, señala, es la intención de construir una alternativa sólida para conseguir el cambio en cuatro años con Ana Pontón. Lucharán, dice, contra la política de recortes en servicios públicos y el diseño del PP.

El BNG se compromete a trabajar por el "cambio galego"

El Bloque logra casi el 25 por ciento de los votos, un porcentaje que triplica el que consiguieron en las últimas elecciones gallegas. Se convierte en segunda fuerza también en la provincia con siete diputados, cinco más que en 2016: "Son máis de 300.000 persoas que co seu voto depositaron a súa esperanza nun cambio galego, queda claro que somos a alternativa sólida na que estamos traballando e que imos conseguir en 4 catro anos

El PSOE mantiene que el proyecto de Caballero sigue vigente"

El cabeza de lista del PSOE, Pablo Arangüena, señala que no esperaban este resultado. Considera que la crisis de la Covid ha provocado una situación anómala. Para él, número dos del PSOE gallego, el proyecto de Caballero tiene vigencia: "Hay un potencial en el PSdG teniendo en cuenta la situación inusual de este año. Hemos hecho una campaña muy digna, incluso con la candidata de Lugo confinada en su casa, esto hay que tenerlo en cuenta y, haciendo las mejoras que haya que hacer, creo que el proyecto tiene licencia".

El PSdeG cuenta con un escaño menos en la provincia, el que logra el Partido Popular. Los socialistas gallegos logran el 16,7 por ciento de los votos, un porcentaje ligeramente menor que el 17,17 por ciento de hace cuatro años. Consiguen cuatro diputados.

Galicia en común se desploma

Galicia en común se desploma hasta desaparecer del Parlamento gallego. Si hace cuatro años en Marea había logrado el 19 por ciento de los votos y cinco escaños, su heredero natural se queda con poco más del cuatro por ciento de los votos y sin representación.

Para la alcaldesa de A Coruña los resultados no son satisfactorios

Inés Rey cree que es momento de reflexionar sobre el proyecto de país del partido: "No son resultados satisfactorios es el momento de que se reflexiones de manera serena y reposada y que pensemos sobre cual es el proyecto de país que tenemos"

En la ciudad de A Coruña el Partido Popular también ha sido la fuerza más votada, con el 46,21 por ciento de los votos, con una subida superior a los dos puntos y medio.

El BNG ha sido la segunda formación con más respaldos, por encima del PSdeG, partido que gobierna la ciudad. Los nacionalistas han obtenido el 24,32 por ciento de los sufragios (con una subida de 17 puntos) frente al 18,10 de los socialistas. Galicia en común se ha quedado con el 5,72 por ciento de los apoyos.