Turismo en kayak por la ría de Betanzos y el Mandeo para disfrutar de la gastronomía

La Reserva de Biosfera As Mariñas e Terras do Mandeo impulsa un nuevo producto turístico que mezcla el atractivo navegable de la ría de Betanzos con la gastronomía de la zona, el "Descenso del Mandeo".

No será una romería del estilo Caneiros, tampoco un evento deportivo como el descenso del Eume, sino un producto destinado a todo aquel que quiera conocer la naturaleza del entorno desde un prisma diferente. A bordo de un kayak recorreremos la costa, deporte con premio, ya que el objetivo también es disfrutar de la gastronomía. Kayak desde Sada y Miño hasta Betanzos, por ejemplo, para comer pulpo. Jose Antonio Santiso es el presidente de la Reserva da Biosfera aclara cómo será el trayecto: "Vamos pasar ó lombo do Río Mandeo, non vai ser unha romaría pero si poderán onservar a paisax e para a comer"

Un producto turístico que se podrá reservar en breve a través de la empresa 'Mar Mar' y más tarde a través de una oficina específica de la Reserva da Biosfera.

Seis concellos participan en este proyecto que completa la oferta por un turismo "desestacionalizado y para todos los públicos" según Santiso, también para los que residen en el entorno de A Coruña y Betanzos.