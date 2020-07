Ensayo general antes del Gran Premio de España

Este mundial 2020, que pasará a la historia por la crisis sanitaria del Covid-19, conllevó cancelaciones de grandes premios, cambios de fechas y finalmente la confección de un calendario ajustado en pruebas y con dobles citas en algunos circuitos, caso de Jerez, donde este fin de semana se reinicia el Campeonato.

Pero antes de que la rueda comience de nuevo a girar y se retome el pulso a la competición, Dorna e IRTA tienen programado mañana un test oficial para todas las categorías en liza donde los pilotos van a poder realizar su primera toma de contacto con sus monturas de competición tras más de cuatro meses de parón obligado.

La categoría estrella, MotoGP, tendrá mañana dos tandas de entrenamientos. De 10.00 a 11.30 y de 14.00-15.30 h. En total, 3 horas de entrenamientos en las que poder recuperar las sensaciones de pilotaje para llegar lo más preparado posible al Gran Premio, donde el viernes de 09.55 a 10.40 espera la primera sesión libre.

Una temporada más, Marc Márquez parte como el piloto a batir y llega a Jerez con muchas ganas de volver a subirse a su MotoGP. "Nos toca volver al trabajo, ofrecer un gran espectáculo y tratar de entretener y emocionar a todos los fans. Jerez es un circuito que conozco bien y el test de mañana será importante porque aunque hemos podido hacer motocross y mantenernos en forma, no hay nada como una MotoGP. Es importante que nos adaptemos a la nueva forma de trabajar para que no tengamos problemas. Estoy ansioso y emocionado de volver a ver al equipo y disfrutar de la Honda".

Por su parte, el piloto español de Yamaha Maverick Viñales, uno de los principales candidatos a la victoria, también llega a Jerez con confianza tras su buen inicio en los test de primeros de año y buscará mañana de nuevo encontrar el feeling a su Yamaha YZR-M1, de ahí la importancia para él de estos ensayos. "Estoy feliz, la espera ha terminado. Hice una buena pre temporada finalizando de forma positiva los test. Tanto en Malasia como Qatar tuve un buen ritmo, así que creo que llego a Jerez preparado, si bien, Jerez es una pista diferente y ya veremos la situación como será. Estoy deseando subirme de nuevo a la moto y tener esa sensación de carrera. Sabemos que todos los fans estarán pendientes del Spanish GP desde sus hogares, así que quiero hacerlo lo mejor posible durante los test para estar preparados para una buena batalla por la victoria o el pódium el domingo. Su compañero de equipo en el Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi señalaba: "Finalmente, podemos disfrutar de nuevo con MotoGP y los fans estarán contentos por ello. Mañana comenzamos con el test de Jerez. Los pasos que dimos en Sepang y Losail durante la pre temporada fueron positivos, pero ya hace mucho tiempo de ello. Tenemos aún que organizarnos y trabajar duro para comenzar el Spanish GP con buenas sensaciones. De cualquier forma, estoy preparado para empezar esta nueva temporada con mi equipo. Lo haremos todo lo mejor que podamos.

Horarios test MotoGP: 10.00-11.30 h / 14.00-15.30 h

Moto2 y Moto3

El mundial de Moto2 junto con el de Moto3 fueron los únicos que pudieron abrir el telón de los grandes premios esta temporada 2020 al realizarse el Gran Premio inaugural de Qatar para ambas clases.

En Moto2, era el japonés Tetsuta Nagashima quien se adjudicaba la primera victoria y por tanto llega como líder a Jerez. "Pasar tanto tiempo sin competir ha sido duro y extraño. Normalmente cuando comienza una nueva temporada tenemos un breve descanso de 2 o 3 semanas pero el resto del tiempo lo pasamos en los circuitos. Estoy emocionado de que la competición pueda reanudarse esta semana. Con un calendario tan apretado no podemos permitirnos cometer errores si queremos luchar por el título. Tenemos que estar concentrados y evitar lesiones. Mi objetivo para este fin de semana será luchar por las primeras posiciones aunque no quiero sufrir ninguna caída, así que tendremos que mantener la calma. Por su parte, la categoría de Moto3 la lidera el piloto español Albert Arenas, del equipo Aspar Team que señalaba: Llegamos al reinicio del mundial con ganas e ilusión, preparados tanto mental como físicamente después de este tiempo sin carreras. Mañana tendremos unos entrenamientos para reencontrarnos con el equipo, será bonito e importante para empezar la temporada al cien por cien. Empezamos el mundial con 25 puntos, pero vamos a ir carrera a carrera, tratando de no cometer errores y buscando ser lo más regulares posible".

Horarios test Moto2: 11.40-12.20 h / 15.40-16.20 h

Horarios test Moto3: 09.10-09.50 h / 13.10-13.50 h

MotoE

La categoría de motos eléctricas, MotoE, arrancará en Jerez donde harán su debut en un gran premio, ya que, recordamos, el año anterior no pudieron estar presentes en esta pista, lugar donde se iniciaba el certamen, al sufrir durante los entrenamientos oficiales de marzo un aparatoso incendio en su carpa que destruyó todo el material, motos incluidas y no fue hasta el mes de julio cuando la categoría de motos eléctricas pudo disputar su primera carrera en Alemania.

En Jerez, inician por tanto certamen y lo hacen con un bagaje de tres jornadas de entrenamientos en esta pista celebradas el pasado mes de marzo justo antes del estado de alarma. En aquella ocasión, fue el actual campeón del mundo, el italiano Matteo Ferrari, quien se hacía con el mejor tiempo absoluto de los tres días de test con un registro de 1.47.494, seguido por el brasileño Eric Granado y el suizo Dominique Aergerter con Jordi Torres en la décima plaza como mejor español.

Horarios test MotoE: 08.30-09.00 h / 12.30-13.00 h / 16.30-17.00 h)