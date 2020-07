Fernando Vidal: "Es un momento clave en la historia del Deportivo; nos vamos a salvar"

El presidente del Deportivo, Fernando Vidal, salió a la palestra informativa en plena crisis de resultados y de sensaciones del equipo coruñés. Para Vidal, el único camino es el de la unión y la calma. Pospone todas las decisiones a partir del martes próximo, cuando el equipo blanquiazul ya conozca si seguirá militando en Segunda División. La llegada de Fran, que aseguró en Radio Marca que sólo está pendiente de la firma para dirigir la cantera del Deportivo, o el fichaje de Valerón para el Fabril, se anunciarán si el equipo se mantiene en segunda. Para lograrlo, tiene por delante “dos auténticas finales” tal y como lo define el presidente blanquiazul.

Está atravesando Vidal, según reconoce, quizás el peor momento desde que llegó a la presidencia del Depor en enero. “Estamos ante un momento clave para la historia del deportivismo. En los próximos 15 días afrontaremos dos hitos con los que nos presentamos. Vinimos a comandar este proceso con toda la ilusión. Seguimos plenamente convencidos de que es posible. Estamos a un paso de esos dos momentos que marcarán nuestro futuro. Nos lo jugamos todo a dos partidos con dos finales”

“Seguro que todos firmábamos en diciembre estar en estas circunstancias. Nos vamos a salvar, estoy seguro. Tenemos dos oportunidades. Y por ahí pasa buena parte de nuestro futuro”, avanzó el empresario herculino. El punto fuerte de su discurso se basó en pedir la unidad de todos ante lo que se avecina. “Quiero hacer un llamamiento a todos a la unidad. No lo podemos resquebrajar ahora. Si algún futbolista decide marcharse, perfecto. Ese ya no es nuestro problema. No es momento de perder fuerzas”, avanzó.

El asunto Çolak: “Un caso de indisciplina grave”

La espantada de Emre Çolak el lunes, cuando no acudió a entrenar, es algo que ha molestado mucho a Fernando Vidal y a los compañeros del turco en el vestuario. “No tiraremos abajo tanto esfuerzo por no saber manejar nuestras emociones”, avanzó el presidente. “. El tema de está abierto. Corresponde al cuerpo técnico y el club apoyará lo que decida el cuerpo técnico. Es un acto de indisciplina grave”, explicó Fernando Vidal. El jugador otomano no se entrenó este miércoles con el resto de sus compañeros, aunque sí acudió a la ciudad deportiva.

Recurso alineación indebida: “A por todas”

“Mas allá de las creencias o mi opinión como deportista, están los intereses del club. No hacerlo sería negligente e iremos hasta las últimas consecuencias. Estamos convencidos de que existe alineación indebida. Sabíamos que en primera instancia habría dificultades. Vamos a apelar. Y manejamos la posibilidad de que se nos vuelva a negar, e iremos al TAD. Creemos que hay argumentos que pueden ser valorados por ellos”, explicó Fernando Vidal ante los medios de comunicación. “Nadie discute que el Extremadura que nos han ganado. Pero es una convocatoria irregular. Como administradores iremos a por todas. Independientemente lo que. Es fácil hablar de ética cuando no es tu club. Yo tengo la conciencia tranquila”, añadió.

Futuro incierto: “Toca mojarse”

“Viviremos tiempos difíciles y toca volver a mojarse”. El presidente del Deportivo avanzó pérdidas económicas muy importantes derivadas de la crisis del coronavirus. “Las perspectivas económicas para el próximo año no son muy halagüeñas”, explicó. Cree que habrá que adaptarse a una reducción de limite salarial y que para garantizar la viabilidad de la entidad será imprescindible la ampliación de capital y la entrada de Abanca.

Fernando Vidal avanzó que de los socios que habían ya elegido la modalidad que el club les ofrecía para compensar su ausencia en el estadio, sólo el 13% habían elegido que se les devolviese su dinero. “Calculamos que al finalizar este proceso estemos entre un 1% y un 2% de personas que eligen esta vía”, explicó. “Es un gesto enorme de deportivismo que me pone los pelos de punta”.

Riazor sin público, de momento

Cree Fernando Vidal que la próxima temporada empezará como acaba esta: sin público en los estadios. “Nadie puede decir lo que puede pasar. Yo preveo que los primeros partidos serán a puerta cerrada. O mejora mucho esto….No creo que las autoridades sanitarias permitan grandes aglomeraciones. Estamos ante algo con lo que no podemos luchar”, comenta el presidente blanquiazul. El Deportivo anunciará igualmente su campaña de abonados a partir de agosto y espera que los deportivistas participen a pesar de las limitaciones por lo que eso puede influir en el límite salarial del próximo curso. Lo mismo ocurre con la ampliación de capital dineraria. La implicación de los socios y accionistas en estos dos capítulos, entiende Vidal, serán dinero en vena para poder fichar el próximo curso.