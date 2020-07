336 jóvenes solicitan ser incluidos en la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Jódar

Está redacción ha tenido conocimiento que la ‘Bolsa de trabajo’ abierta para jóvenes y estudiantes, en la que el plazo de inscripción estuvo abierto del 29 de junio al 3 de julio, se han inscrito 336 jóvenes, que en estos momentos se encuentra en periodo de calificación. El listado de admitidos y excluidos se hará público en breve.

La concejal, portavoz municipal de C’s en el Ayuntamiento de Jódar, Josefina Cano, critica, a través de una nota de prensa, emitida desde el gabinete de prensa de la dirección provincial de C’s Jaén, que las últimas bolsas de trabajo para peones, sepulturero o coordinador de programas antidroga “no han recibido la publicidad oficial adecuada y en ocasiones ha llegado por vías no oficiales”.

La concejal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Jódar, Josefina Cano, ha criticado la que considera “… Falta de transparencia, discrecionalidad y ausencia de publicidad adecuada…” de las bolsas de empleo que publica el Ayuntamiento de Jódar.

“…Hablamos de algo tan importante, especialmente ahora, como un puesto de trabajo o una ayuda o subvención de gran trascendencia para una familia galduriense…” ha explicado Cano, quien considera que el Consistorio de Jódar “… No está actuando a la altura de las circunstancias…”.

“… Recientemente nos hemos enterado de casualidad de convocatorias municipales de empleo para peones, sepulturero o coordinador de programas antidroga o incluso del sorteo de parcelas para huertos de ocio. Se mueven entre mensajes de WhatsApp, que pueden llegarte o no. Se cuelga solamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, simplemente para cumplir con un requisito de publicidad que es a todas luces insuficiente, y rara vez se difunden por los perfiles de redes sociales, que es la vía que llega verdaderamente a los vecinos cuando interesa comunicar algo de manera efectiva y democrática…”, ha explicado la edil naranja.

“…Desde Ciudadanos consideramos que todas las oportunidades de empleo que ofrezca nuestro Ayuntamiento, que es la casa de todos los galdurienses, debe publicitarse debidamente y con la antelación suficiente para que todos los vecinos de Jódar puedan optar a ellas en las mismas condiciones de igualdad…”, ha concluido Cano.

Declaraciones que obtenían inmediata, y contundente, respuesta de la alcaldesa de Jódar, Mª Teresa García, calificando de disparates los argumentos de la concejala de C’s, “… Ya estamos acostumbrados en los plenos y en las comisiones, no sabe por dónde tirar, no sabe por dónde va el tema… ¿Por qué unas si y otras no (por redes sociales y Radio Jódar SER)? Solamente fue así la de los socorristas. ¿Por qué? Muy sencillo, estábamos en puertas de abrir la piscina, con todos los requisitos que ahora nos piden las autoridades sanitarias. Nosotros vimos oportuno, aparte de como dice la ley en la Sede Electrónica, que es donde se publican todas y cada una de las bolsas, vimos oportuno ponerlo también en el facebook del ayuntamiento y en la radio… Hemos visto que ha habido alguna persona de fuera de Jódar que la echaron, y como mi prioridad son la gente de mi pueblo, yo tengo que velar por mis vecinos y por mis vecinas y por eso la mejor manera es hacerlo como dice la ley, y como lo estamos haciendo, nosotros no estamos obligados a publicarlo en redes sociales. Lo que si nos dice la ley es que se tienen que hacer públicas a través de la sede electrónica, y ahí están colgadas todas y cada una de las bolsas de trabajo de este ayuntamiento, según dice la ley. Y esta mujer no hace más que decir barbaridades, que no nos llevan a ningún sitio, solamente a querer confundir y a hacer política sucia, bananera, de este tipo de cosas, y más jugando con el pan de las familias de nuestro pueblo. ¡Qué barbaridad! decir que el trabajo se lo quitan de unos a otros, que se lo estamos dando a unos si y a otros no. Son bolsas públicas, no juegue con eso, eso es sucio. Nosotros cumplimos con los requisitos básicos… En lugar de ponerse a hablar en las redes sociales o hacer comunicados de prensa, que denuncie, es lo que tiene que hacer, si cree que alguna bolsa no está legalmente establecida y que lo estamos haciendo mal. La bolsa de los socorristas lo hicimos porque se avecinaba abrir la piscina y no sabíamos, veníamos de una pandemia, fue la primera bolsa que se abrió después de la pandemia y no sabíamos que gente íbamos a tener y teníamos que abrir, queríamos darle este servicio, a los vecinos y vecinas, por eso lo hicimos, no por otra cosa. Aquí se hace todo transparente, ¿Habrá ayuntamiento que haga las cosas más transparentes que este?... El hecho de publicar en las redes, en Facebook, las bolsas que abrimos, da lugar a que soliciten esas bolsas gente de fuera, yo lo que quiero es que el trabajo se quede en mi pueblo…”.

También respondía García, a las referencias, de la portavoz de C’s, al sorteo de los ‘Huertos de Ocio’, “… A los huertos si se le puede dar publicidad, en las redes, en la radio. Los huertos si tienen la coletilla de que tienen que ser residentes en Jódar... Incluso, desde el ayuntamiento, se está llamando a todos los que han manifestado, en alguna ocasión, estar interesados en los huertos, para que vengan a solicitarlo por escrito…”.