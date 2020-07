Los municipios navarros piden cambiar la ley de estabilidad presupuestaria para acelerar la recuperación

Las Federaciones Territoriales de Municipios de toda España se unen para reclamar al Gobierno Central que cambie la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Así lo ha explicado a la Cadena SER Juan Carlos Castillo, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

Castillo ha explicado que "esta ley, una de las cuestiones que indica es que los ayuntamientos no pueden gastar más de lo que marca la propia ley, con la regla de gasto". Entonces, los ayuntamientos no pueden gastar más de lo que marca la propia ley. Por eso, Castillo dice que "no tiene sentido" inyectar 25 millones a los ayuntamientos navarros si no se cambia la regla de gasto para que puedan gastar el dinero libremente.

Además, Castillo ha explicado que cambiar la ley es necesario porque "hace falta que se desbloqueen los remanentes de tesorería porque ahí hay una serie de recursos importante, que no tendría que aprobar ninguna otra administración y que ya tienen los propios ayuntamientos". Eso, dice Castillo, contribuiría de una manera muy positiva a la reactivación económica y social de Navarra.

"Entiendo que pueda haber dificultades, pero es que esto es básico. Es decir, no podemos decir que vamos a poner mucho dinero a los ayuntamientos cuando esta ley indica que los ayuntamientos tienen un tope de gasto. Los ayuntamientos están bloqueados en ese sentido y eso les hace menos eficiente", ha dicho.

Porque con la regla de gasto los ayuntamientos tendrían problemas para gastar el dinero que se les va a inyectar. "Realmente, si este año nos pasamos de la regla de gasto, algo muy probable, tendremos que hacer planes económicos y financieros para corregir esa situación. Es decir, que en la práctica vamos a poder gastar menos en 2021 y 2022. Es una contradicción", ha explicado.

Castillo ha denunciado que nadie les está explicando por qué el Gobierno de España se niega a flexibilizar la ley de estabilidad presupuestaria para que los ayuntamientos utilicen sus propios recursos. Al tratarse de una Ley Orgánica, debe ser el Gobierno de España el que tenga la iniciativa de hacer el cambio. Las Federaciones Territoriales de Municipios de toda España se han puesto de acuerdo para peirle al gobierno que haga el cambio.

El Gobierno de Navarra inyectará en dos plazos, en agosto y octubre, un total de 25 millones de euros a los ayuntamientos, para que puedan hacer frente a las necesidades de la epidemia de la COVID-19. De ellos, 15,5 se destirán a reactivar la actividad económica y social de todos los municipios y concejos, y los otros 9,5 millones irán a paliar los mayores gastos y menores ingresos que todos los ayuntamientos de la Comunidad Foral están soportando con motivo de la pandemia, especialmente, en relación a las escuelas infantiles y de música, servicios deportivos, aparcamientos, residencias de ancianos, centros de día y transporte urbano. Sin embargo, las federaciones de municipios explican que el gasto de este dinero va a ser difícil de justificar si no se modifica la ley de estabilidad presupuestaria.