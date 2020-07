Policía Local y Nacional coordinan en A Coruña un dispositivo especial para controlar el ocio nocturno

Policía Local y Nacional coordinan un dispositivo especial este fin de semana para evitar que el ocio nocturno coruñés, bien dentro de los locales o fuera en botellones ilegales, repita imágenes de aglomeraciones o de personas que no cumplen con las medidas sanitarias establecidas. Se reforzará la vigilancia con distintas patrullas tanto hoy viernes como mañana sábado.

Carlos García Touriñán, responsable de Seguridad Ciudadana, en A Coruña advierte sobre las excusas: "No vale la excusa de que -yo no puedo controlar- es una obligación del establecimiento, pueden parar de servir, o en vez de música pueden recordar a sus clientes las medidas en un momento dado, y pueden no permirtir salir bebidas a la vía pública".

Un dispositivo especial a distintos niveles, que empezará antes del momento álgido de la noche y que consistirá en recordar a los locales sus obligaciones de cara a la noche.

La Policía Local, ya entrada la noche, hará pasadas por distintos puntos de la noche coruñesa para asegurarse de que los usuarios y los locales cumplen con los aforos, con las medidas de seguridad. Vigilancia también de algo que ya es ilegal, los botellones, que se siguen celebrando: "No nos olvidemos de los microbotellones que por las temperaturas pueden dar tentaciones a algunas personas, vamos a ser implacables, estamos abortando 6 o 7 botellones cada día del fin de semana".

La vigilancia contará con agentes de incógnito que avisarán de aquellos locales que non cumplan la normativa. El objetivo, en todo caso, no es sancionar, sino evitar situaciones comprometidas.

Los expertos recuerdan los riesgos de los espacios cerrados en los que no se cumple con las medidas sanitarias.

El objetivo es evitar imágenes como las de la Calle Torreiro llena de gente en la calle bebiendo y sin mascarillas, o el cierre o multa a locales por incumplir la normativa.