Permís per somiar

El Girona disputarà el seu quart play off d'ascens a Primera i tindrà l'oportunitat de treure's el mal sabor de boca que li van deixar els tres experiències anteriors. Amb un altre partit seriós a Montilivi, ha doblegat un Cádiz carregat de suplents, que ha jugat amb la distensió de qui s'ha passat els últims dies celebrant un ascens però que l'ha fet patir al tram final quan Mojica s'ha autoexpulsat i ha comès penal.

El conjunt que entrena Francisco Rodríguez és quart perquè el Zaragoza ha tornat a perdre i lluitarà per la tercera posició en l'última jornada amb l'Almería, a qui ha atrapat aprofitant l'ensopegada dels andalusos a Ponferrada. Passi el que passi, però, el cinquè lloc està assegurat. Acabar tercer no és una qüestió menor perquè garanteix la tornada a casa en les dues eliminatòries que s'han de superar per arribar a Primera i sortir airós en cas d'empat.

Stuani ha encarrilat el partit amb dos gols. El primer (22'), a passada de Gumbau, que ha interceptat una pilota interior de la defensa del Cádiz i ha deixat Stuani sol davant del porter. El pitxitxi del Girona ha superat amb una autopassada i Fali, que havia anat a cobrir porta, tampoc ha pogut interceptar el xut de l'uruguaià, que havia vist com l'àrbitre li anul·lava un gol per fora de joc del passador, Borja García (10').

El segon ha estat al primer tram de la segona meitat (59'), transformant un penal per unes mans que el tècnic visitant, Álvaro Cervera, ha considerat un "regal". El Girona dominava amb comoditat un partit amb pocs errors, pocs xuts a porta i poc ritme.

Stuani ja suma 29 gols aquesta temporada i 11 els ha aconseguit de penal.

Però Mojica ha comès penal quan intentava protegir davant Salvi una pilota que es perdia per línia de fons. L'àrbitre, després de consultar-ho amb el VAR, ha ensenyat la groga al colombià per picar el rival a la cara amb la mà i Alex Fernández ha reduït distàncies (83').

Amb inferioritat numèrica i amb un Cádiz més reconeixible després dels 5 canvis que ha fet el seu entrenador, el Girona s'ha preparat per patir a prop de la seva àrea però Perea li ha fet un favor dient-li a l'àrbitre que era "molt dolent" i Muñiz Ruiz li ha ensenyat la vermella directa (88').

El Cádiz ho ha intentat fins al final però, amb 10, ha tingut menys arguments.

GIRONA 2: Riesgo, Ramalho, Juanpe, Ignasi Miquel, Mojica (83'), Gumbau, Granell, Aday (Valery 81'), Borja García (Zeballos 81'), Samu Saiz (Jairo 69') i Stuani

CÁDIZ 1: Cifuentes, Akapo, Sergio, Fali (Alex Fernández 74'), Baró, Ivan Alejo (Salvi 55'), Edu Ramos (Perea 75'-88'), Augusto (Duarte 55'), Pombo, Malbasic (Álvaro 55'), Bodiguer.

GOLS: 1-0 Stuani (22') | 2-0 Stuani (59' - p) | 2-1 Alex Fernánde (84' -p)

ÀRBITRE: Muñiz Ruiz. Ha expulsat Mojica per doble amonestació, Perea amb vermella directa i també ha ensenyat grogues a Valery i Samu Saiz (Girona) i Fali i Ivan Alejo (Cádiz).