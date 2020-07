Las Juntas rechazan declarar persona 'non grata' al Rey y retirarle el título 'Señor de Vizcaya'

Las Juntas Generales de Bizkaia han rechazado este lunes una proposición no de norma de Elkarrekin Bizkaia en la que proponía declarar persona 'non grata' tanto al Rey emérito Juan Carlos I como al Rey Felipe VI, así como pedir a la Casa Real que "deje de emplear el título de Señor de Vizcaya", tras "los escándalos" sobre la fortuna del Rey emérito.

La iniciativa ha sido apoyada sólo por el grupo proponente y EH Bildu, mientras que PNV y PSE-EE, que sí se han mostrado favorables a algunos puntos del texto como instar a la investigación de lo ocurrido, han votado en contra, lo mismo que el PP.

La proposición no de norma ha sido debatida en la Comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia de las Juntas Generales vizcaínas, donde el juntero de Elkarrekin Bizkaia Israel Escalante ha defendido esta propuesta presentada ante las informaciones sobre los supuestos "escándalos" y "las corruptelas que salpican" a Juan Carlos I. Asimismo, ha indicado que el actual Rey "ha heredado sus títulos y las cuentas turbias" también.

Por ello, Elkarrekin Bizkaia pedía en su iniciativa instar a los poderes del Estado a "investigar la supuesta donación a Juan Carlos I por parte de Arabia Saudí de 100 millones de euros que está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción de Suiza, y la donación de 65 millones a Corinna Larsen, así como cualquier otra actividad de Juan Carlos I que pueda considerarse presuntamente ilícita".

También planteaba que las Juntas insten a las instituciones del Estado a "favorecer la investigación y enjuiciamiento sobre los presuntos delitos de cohecho y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, incluyendo la posibilidad de extraditar a Juan Carlos I y a Felipe VI". Asimismo, se pedía solicitar a los poderes del Estado que lleven a cabo "las modificaciones necesarias para garantizar la transparencia total de las actividades de la Corona".

Por otro lado, la propuesta pedía que las Juntas declarasen persona 'non grata' al Rey Felipe VI en Bizkaia, así como al reyemérito Juan Carlos I, y solicitar que la Casa Real "deje de emplear el título de Señor de Vizcaya".

La proposición no de norma ha sido respaldada por EH Bildu, cuya portavoz, Bea Ilardia, ha considerado que "lo que vamos conociendo no sólo desnuda al Rey, sino que pone al Estado español y a sus diferentes estamentos frente al espejo" y ha lamentado que, "en cuestiones monárquicas, suele prevalecer la ley del silencio".

Ilardia ha apelado a "dejar de rendir pleitesía cada vez que realiza visitas a nuestra tierra" y declarar persona 'non grata' y retirar el título de Señor de Vizcaya. "Por supuesto que no deja de ser un símbolo. No me representa ni quiero que tenga simbólicamente ningún tipo de título honorífico de Bizkaia", ha manifestado.

BIZKAIA "NO TIENE SEÑOR"

Tanto el PNV como el PSE han pedido que la proposición se votara por puntos ya que estaban dispuestos a apoyar algunos de sus planteamientos, si bien Elkarrekin Bizkaia no ha accedido y el texto se ha votado en su conjunto, por lo que jeltzales y socialistas han dado su voto contrario.

Tras mostrar "cierta sorpresa" por la iniciativa de Elkarrekin Bizkaia ya que "ustedes son el gobierno del Reino de España y el Gobierno del Rey", el portavoz del PNV, Jon Andoni Atutxa, se ha mostrado a favor de investigar lo sucedido y también de impulsar mecanismos "mayores" de control y transparencia.

Sin embargo, ha considerado "el valor de los títulos es lo que le concedamos los demás" y Bizkaia "no tiene señor ni señora, los señores de Bizkaia somos todos los vizcaínos y nada más". "Se puede poner todos los títulos que quiera y ustedes, trayendo aquí esta cuestión, parece que se lo están reconociendo", ha advertido. Según ha remarcado, desde su restauración en 1979, las Juntas "no han reconocido a ninguna persona" como Señor de Vizcaya y, por parte del PNV, "no lo van a hacer".

El portavoz del PSE, Ekain Rico, ha señalado que, si con la propuesta se busca "que se conozca la realidad de estos hechos que le han parecido inadmisibles a la mayoría de la sociedad, de ser ciertos, y que avancemos en la transparencia, incluida la Corona, ahí sí estaremos los socialistas".

Sin embargo, ha rechazado "todo el folklore" del resto de los puntos de la iniciativa de Elkarrekin Bizkaia. "¿Que la Casa Real deje de utilizar el título de Señor de Vizcaya? Es que es un título nobiliario. Italia es una república y hay quien se reivindica Rey de Italia, y lo mismo pasa en Francia. A mí me preocupa bastante poco y a la ciudadanía creo que también", ha apuntado.

También se ha opuesto a la propuesta la portavoz del PP, Amaya Fernández, que ha defendido que, "en un estado de derecho cualquier persona puede verse sujeta a una investigación judicial, investíguese, pero siempre, dentro de la Constitución y bajo la presunción de inocencia".

Asimismo, ha rechazado añadir, en un momento "tan delicado", esta cuestión a los problemas que tiene el país y "colaborar en la campaña de crispación que pretenden abanderar" sus promotores. "Sí a la institución de la monarquía, sí a la estabilidad, y no a debates estériles que lo único que buscan es soslayar otros debates y buscar la confrontación social", ha concluido.