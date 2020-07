La salida al patio se realizará de forma escalonada y en espacios separados durante el próximo curso escolar

El conseller de Educación, Vicent Marzà garantiza que las familias contarán con escuela 'matinera' en el próximo curso. Marzà ha asegurado que se están realizando protocolos en cada escuela para evitar el máximo de contactos entre alumnos de distintas clases. La salida al patio se realizará de forma escalonada y en espacios diferenciados

La Federación de Padres y Madres de Alumnos, FAMPA Castelló, ha mostrado su preocupación por no saber qué pasará con la escuela ‘matinera’ y otros servicios complementarios que se desarrollan en los centros educativos durante el próximo curso. La Federación de padres plantea dudas sobre los denominados grupos burbuja en los que se aislarán a las distintas clases de alumnos.

La escuela 'matinera' permite llevar a los niños al colegio antes de que comiencen las clases convirtiéndose en un recurso importante para la conciliación familiar en el caso de los padres que trabajan.

Al respecto el conseller de Educación, Vicent Marzà, ha asegurado que las escuelas 'matineras' y el resto de actividades están garantizadas.

Otra de las dudas del próximo curso escolar es por los llamados grupos burbuja en los que se pretende evitar el contacto entre distintos grupos de escolares. Marzà ha señalado que ya se está trabajando los protocolos en cada una de las escuelas con medidas específicas en lugares como los comedores.

Los alumnos saldrán a los patios de forma escalonada en espacios diferenciados.

Declaraciones del conseller Vicent Marzà en la visita a la finalización de las obras de mejora y ampliación de la Escuela Infantil Nuestra Señora de Lourdes de Castelló.

ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

El conseller Vicent Marzà, acompañado por el director territorial de la Consellería en Castelló, Alfred Remolar, y por el concejal de Educación del Ayuntamiento de Castelló, Francesc Mezquita, ha recepcionado la finalización de las obras de mejora y ampliación de la Escuela Infantil Nuestra Señora de Lourdes, en las que Educación de la Generalitat ha invertido más de 243.000 euros.

Nueva aula en la Escuela Infantil Nuestra Señora de Lourdes / Conselleria de Educación

Según el conseller Marzà, “la reforma de esta ‘escoleta’ de la Generalitat supone una mejora importante para la red educativa de 0 a 3 años de Castelló, puesto que no solo invertimos en la oferta gratuita en este tramo educativo no obligatorio, sino también en seguridad, en eficiencia energética de las instalaciones y en facilitar al alumnado que no tenga que subir a un primer piso”, y ha continuado: “Además, esta reforma nos permite también aumentar la oferta de plazas de 2 años gratuitas si crece la demanda, puesto que ahora contamos con un aula más en este centro”.

La reforma ha hecho posible situar todas las aulas en la planta baja y con accesos directos al patio, y esto hace más cómodo para niñas y niños tan pequeños asistir a aulas sin subir escalas.

La Escuela Infantil de la Generalitat Nuestra Señora de Lourdes ofrece, para el próximo curso 2020-2021, 4 aulas de 2 años gratuitas, que suman 100 plazas para el alumnado. Con la redistribución interior de la planta baja, se han construido tres nuevas aulas con sus propios baños.

También se ha mejorado la eficiencia energética del centro con la mejora de la iluminación interior, que ha pasado a ser de tipo led, y se ha cambiado la caldera de la calefacción por otra más moderna de gas natural.

Igualmente, se ha ganado en seguridad por la reforma de toda la instalación eléctrica y las redes de agua potable y saneamiento, así como las conexiones de gas natural.

También se ha ampliado la zona del patio, puesto que se ha tirado a tierra un edificio pequeño independiente en desuso y se han eliminado todas las barreras arquitectónicas instalando un ascensor y construyendo una rampa de acceso a la cocina.

Además, la reforma que ha llevado a cabo Educación de la Generalitat ha incluido la remodelación de las instalaciones de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (FAMPA) Peñagolosa de las comarcas de Castelló, que tiene la sede en este edificio. La nueva sede de la FAMPA es un espacio independiente del centro escolar con acceso propio a la calle y cuenta con una sala de reuniones, un almacén pequeño y baños. La instalación de una rampa de acceso asegura también la accesibilidad al local para las personas con movilidad reducida.

Tramo educativo 0-3 en la ciudad de Castelló

Las mejoras en la red pública de Infantil 0-3 en Castelló no acaban con la reforma de la Escuela Infantil Nuestra Señora de Lourdes, puesto que Educación de la Generalitat ha aumentado para el próximo curso un 7 % la oferta de aulas gratuitas de 2 años en la ciudad.

Así, la capital de La Plana contará con 560 plazas gratuitas de 2 años, 36 más que en este pasado curso 2019-2020. El incremento se da por las dos nuevas aulas de 2 años que se han abierto en los CEIP Benadressa y Herrero.

En total, el próximo curso, en Castelló, se ofrecen 29 aulas de 2 años gratuitas para repartirlas en 15 centros educativos: 10 aulas en 9 colegios públicos; 7, en las 2 escuelas infantiles de la Generalitat, y las 12 restantes, en 4 escuelas infantiles municipales.