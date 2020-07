Concéntrico estrena su edición más monumental

Concéntrico 06 se celebrará en Logroño del 3 al 6 de septiembre. Se trata de su edición más monumental; se presenta en espacios más amplios porque acoge instalaciones más grandiosas y permitirá recorridos más espaciosos. A través de sus 14 instalaciones, cuatro exposiciones, encuentros, performances, el Festival de Arquitectura y Diseño de Logroño nos llama a reflexionar sobre el ámbito urbano y la ciudad.

Las diferentes propuestas de este festival de arquitectura efímera permitirán al visitante descubrir a través de una red de conexiones calles, patios, plazas y rincones de la ciudad que en nuestro día a día pueden pasar desapercibidos, con otros de destacado valor patrimonial, urbanístico o histórico. Porque precisamente ese es uno de los valores añadidos de Concéntrico, sus localizaciones. Todas ellas tienen en común que carecen de una función clara y son lugares por los que se camina sin detenerse.

En esta sexta edición, Concéntrico se presenta con destacadas novedades: se incorporan nuevos enclaves a otros ya tradicionales; tendremos lugares espaciosos para poder acoger las grandes intervenciones de este año, porque esa es una de las características de esta edición, su monumentalidad; y la arquitectura efímera se hará itinerante porque tres de las intervenciones (Banquín, Archplay y Primarium) se podrán contemplar en los Jardines de Nuevos Ministerios, en el Paseo de la Castellana de Madrid, gracias a la colaboración del Ministerio de Transporte, Agenda Urbana y Movilidad.

Intervenciones urbanas

Gregor Schneider (Alemania) Kreyzweg/Calvary. Plaza del Mercado. En colaboración con Goethe Institut Madrid

Iza Rutkowska (Polonia) Estatua Ecuestre. Espolón junto al monumento a Espartero. En colaboración con el Instituto Polaco de Cultura

Storey Studio (Reino Unido) Patio de Reflexiones. Plaza de San Bartolomé

Jordi Gali con Jérémy Paon y Julien Quartier (Francia) – Arcos. Plaza de la Iglesia de Santiago. En colaboración con el Institut Français.

Kogaa (República Checa) - Circo aéreo. Aparcamiento calle Mayor. En colaboración con el Centro Checo.

Mecanismo (España) – Banquín – Gran Vía

Taneli Mansikkamäki (Finlandia) – Across Boundaries. Patio Colegio de Arquitectos. En colaboración con el Instituto Iberoamericano de Finlandia

Attila Kim + Bogdan Ciocodeica (Rumania) – Fiesta. Plaza del Revellín. En colaboración con el Instituto Cultural Rumano

Anna & Eugeni Bach (España) – Sticks & Stones – Calado de San Gregorio

Ganadores de las convocatorias

Ignacio Hornillos y Javier Fernández (España) – Prismarium. Pabellón sede del Festival (Escuelas de Trevijano)

Silvia Bachetti y Agnese Casadio (Alemania – Italia) – Arch Play – Muro de la Mata

Alejandro Ramírez (México) – LAN-4 – Viña Lanciano

Escuelas invitadas

Escuela Superior de Diseño de La Rioja. Eureka – Jardines de la ESDIR

Escuela de Arquitectura de Toledo. Hex Pansiva – Biblioteca de La Rioja

Exposiciones

Pabellón de Reverberaciones – Centrala. Ayuntamiento de Logroño. En colaboración con el Instituto Polaco de Cultura

Tuomas Kuure. Escuela Superior de Diseño de La Rioja

Concursos de Concéntrico. Colegio de Arquitectos de La Rioja

ESDIR – TFE. Escuela Superior de Diseño de La Rioja

Diseño Packaging LAN Xtrème Ecológico. Bodegas LAN-ESDIR

Encuentros

Europa Creativa. Proyectos creativos de transformación del espacio público con

Mathilde Marengo, Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña IAAC, para hablar de sus proyectos europeos Active Public Space y Public Play Space, que promueven las prácticas creativas, innovadoras y pioneras dentro de los espacios públicos, desde un enfoque inclusivo, integrador y sostenible.

Ramon Parramón, director y fundador de IDENSITAT, quien presentará los proyectos Artizen-European Initiative for Art and Citizen y Sound of Our Cities, en los que se exploran las áreas urbanas, capacitando a los agentes culturales y creativos y reflexionando sobre la identidad cultural y las prácticas artísticas en relación con la comunidad.

Acción Cultural Española

Programa de Internacionalización de la Cultura Española

Visitas guiadas. Desde el Pabellón