Carral se moviliza por más plazas en los comedores escolares

Esta tarde, desde las ocho, los vecinos de Carral están convocados por el Concello a una movilización que, partiendo del edificio consistorial, terminará cortando la Nacional 550. Con esta movilizacién el gobierno local, de Alternativa dos Veciños, quiere denunciar el recorte en la oferta de plazas para los comedores que propone la Xunta de cara al próximo curso.

La Xunta oferta para 2020/2021 139 plazas para los comedores escolares. Sin embargo, las solicitudes presentadas ascienden a 289, más del doble que la oferta de la administración autonómica. Según el alcalde de Carral, Javier Gestal, la razón es que, al verse obligada la Xunta a dividir en dos grupos en aplicacion de las medidas sanitarias, se ha optado por reducir las plazas.

"Nós nos campamentos tamén tivemos que gastar máis cartos, para activar carpas, pero cubrimos as necesidades. É o que ten que facer a Xunta que para iso están. Se os temos para ir ás eleccións, que os voten e que se senten catro anos aí, non me parece correcto", arguyó Gestal. "É o que hai", se lamentó.

En la movilización de esta tarde también reclamarán que se refuerce en verano el servicio de pediatría. A diferencia de años anteriores el Área Sanitaria ha dotado de un pediatra a Carral los martes y jueves de 9h a 11h, sin embargo el gobierno local reclama uno durante toda la semana. Las familias deben, si no, acudir a Cambre.