David Gallego: "Vengo al Sporting a construir algo sin renunciar a nada"

"Llego al sitio idóneo. La idea que tiene el Sporting y la que yo buscaba tras mi etapa en el Espanyol se han cruzado en el momento perfecto". Así expresaba el nuevo técnico rojiblanco, David Gallego, su ilusión por aterrizar en Gijón para dirigir un proyecto basado en Mareo pero no por ello exento de ambición. Su objetivo es "construir algo sin renunciar a nada". Gallego firma por dos temporadas y llega con un planteamiento ambicioso: con la idea de poner al Sporting en lo más alto pero, principalmente, explotar la apuesta por la cantera y crear "un equipo reconocible". A partir de ahí, "la competición nos pondrá en nuestro sitio".

Escoltado por Javi Rico, que en su estreno como director deportivo apuesta por un técnico "al que nadie le ha regalado nada", Gallego compareció sereno, menos intenso en las formas que hace un año, cuando vivió una situación similar en el Espanyol. Admitió que la negociación para firmar por el Sporting fue muy rápida, iniciándose hace apenas una semana. No dejó grandes titulares ni quiso ahondar en la situación particular de ningún futbolista, a expensas de una planificación que iniciará a partir de este momento de la mano de la dirección deportiva. El nuevo entrenador prefirió esbozar ideas genéricas, pronunció muchas veces la palabra 'Mareo' (base del próximo proyecto) y dejó clara su ilusión por haber aterrizado en Gijón. "No ha sido solo por una razón. Valoras su afición, la entidad del club, el proyecto de Mareo y el gran interés que han mostrado por mí. Uno se siente halagado y privilegiado de volver a entrenar (que hacía tiempo que no lo hacía) y a una entidad como esta, con un proyecto como este".

El futuro Sporting será, si se cumplen las previsiones de su entrenador, "intenso, dinámico y vertical", pero con diferentes opciones en la plantilla para ajustarse a los escenarios de los partidos. Con respecto a las líneas maestras del juego de su equipo, afirma que "el balón tendrá una gran importancia. Todo el mundo dice que quiere jugar bien al fútbol. Nuestra idea es generar muchas ocasiones de gol y que nos hagan muy pocas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando tengamos la composición final de la plantilla, valoraremos. La idea la tenemos clara pero hay que encontrar las piezas. Sobre todo, tenemos que ser competitivos". Gallego ratifica la "apuesta por Mareo" pero recuerda que "los jugadores se lo tendrán que ganar con su rendimiento en el campo".

David Gallego en El Molinón. / Juan Llavio (Real Sporting)

Falta de experiencia

Una de las incógnitas en torno a la figura del nuevo entrenador gira en torno a su falta de experiencia en el fútbol profesional, con un bagaje de solo 13 partidos de Primera División y ocho de Europa League dirigidos por Gallego durante toda su carrera. Sin embargo, el Sporting no le da especial relevancia, tal y como comentaba Javi Rico en el acto de presentación en El Molinón: "Hay gente que lleva entrenando toda la vida y no ha conseguido objetivos; hay quien empieza entrenar y llega a la élite. La experiencia hay que valorarla en su justa medida. Yo valoro los conocimientos, la capacidad, la humildad, el respeto... Valores que encajan en este club. David tiene los mismos conocimientos que cualquier entrenador que lleve diez años". Para contrarrestar esa carencia, el nuevo entrenador promete, principalmente, trabajo".