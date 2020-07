0-1.- Una Peña heroica roza una gesta histórica

Daniel Palencia Caballero, árbitro asignado al colegio vasco, decidió que la Peña Deportiva no podía jugar con las mismas armas que el Castellón para sacar el billete a la final de ascenso a Segunda División. El colegiado interpretó a su manera el reglamento para expulsar a dos jugadores peñistas, uno en cada tiempo por acciones que no merecían sanción alguna. Frente a tanta injusticia, la Peña se rebeló con un ejercicio de resistencia heroico, jugando con diez desde el minuto 43 y con nueve la recta final del choque. Pese a tanto atropello fue capaz de forzar la prórroga, manteniendo su portería a cero y sin conceder muchas ocasiones claras ante un rival poderoso que no necesitaba tantos favores y equivocaciones arbitrales. Y aguantó sin pegar una patada, sin brusquedades. Con orden, con orgullo, con un esfuerzo físico descomunal. Un partido que recordarán durante mucho tiempo los aficionados peñistas. Queda la duda de lo que hubiera pasado en un choque once contra once.

Ver a los futbolistas de Santa Eulària buscar el marco rival con nueve jugadores emocionaba. La Peña perdió el choque pero se ganó el corazón de miles de aficionados pasmados un esfuerzo colectivo casi heroico.

La Peña vuelve a casa con orgullo. Daniel Palencia debería volver a la suya y pensar en buscar otro trabajo. El de árbitro le queda muy grande.

El técnico peñista Raúl Casañ ha apostado por el mismo dibujo táctico que ante el Marbella con dos modificaciones en el once inicial en la defensa, Cruz en la posición de lateral izquierdo y De Val en el centro de la zaga. Ambos regresaban a la titularidad tras cumplir sanción.

El Castellón ha sido mejor a los puntos en la primera parte. El conjunto ‘orellut’ es fiel a una máxima: el balón es sagrado y está prohibido maltratarlo. Los castellonenses no pegan un pelotazo. Fútbol de toque, buscando el desequilibrio por banda y centros laterales que puedan culminar sus goleadores, César Díaz y Ortuño. Así una y otra vez, siempre por la banda derecha con Rubén como organizador en la medular. Pero la Peña se defendía con orden y no pasaba grandes apuros. Dominaban los castellonenses aunque no generaban ocasiones claras. Del equipo de Santa Eulària no había noticias en ataque, porque Pipo estaba muy vigilado y las contras vertiginosas, santo y seña del equipo peñista, no podían armarse. El choque entró en una fase de igualdad, hasta que el colegiado decidió por su cuenta desequilibrarlo de nuevo. Juanjo Cruz, que había visto una justa tarjeta amarilla en el minuto 33 vio una segunda amonestación por una falta inexistente en la zona ancha que solo vio el supuesto encargado de impartir justicia. La Peña se quedaba en inferioridad con toda la segunda parte por delante. No se pueden mandar las naves a luchar contra los elementos.

Casañ tuvo que proteger a su equipo tras el descanso dando entrada al lateral derecho Andrada y situando a Ramón como lateral izquierdo. El Castellón arrancó al galope la segunda parte y Cesar Díaz estuvo cerca del gol en tres ocasiones. La más clara en un mano a mano con Torres que desvió de forma providencial con el pie el portero peñista. La Peña sufría y defendía cada vez más atrás sin opciones de salir a la contra. Se veía cerca el gol castellonense, porque todo el juego se desarrollaba en las inmediaciones del área peñista, pero se defendía como gato panza arriba el conjunto de Santa Eulària obligado a un esfuerzo extra por su inferioridad. Los centrales De Val y Copete se mostraban firmes y Fall era un coloso en el medio campo.

El técnico peñista retiraba del campo a Rocha para dar entrada a Nacho, otro jugador de brega porque había que correr y correr detrás de la pelota.

Pasaban los minutos, llovían centros laterales al área de Torres que el portero de la Peña resolvía con alguna que otra dificultad, pero no se movía el marcador. Asomaba Pipo con sus destellos de calidad, aunque fundido físicamente por el tremendo esfuerzo defensivo que ha tenido que hacer durante todo el choque.

Se mantenía el dominio del Castellón, aunque escaseaban las ideas para agujerear el muro defensivo peñista. La única opción eran los balones colgados al área que no encontraban rematador. Solo Ortuño en el minuto 70 cabeceó desviado uno de los centros laterales.

Se llegó al último cuarto de partido con la Peña buscando la prórroga y el Castellón refrescando su equipo buscando alternativas en ataque. Torres volvió a salvar a su equipo en el minuto 77 tras un disparo de Jorge y a los 79 minutos otra acción escandalosa. Marc de Val era expulsado con roja directa por una falta que no merecía ni amarilla. El jugador peñista no se lo podía creer. Hay días que sales a la calle y no eres consciente de que te van a robar la cartera.

La Peña se quedaba con nueve futbolistas, pero logró resistir y forzar el tiempo extra e incluso tuvo alguna opción en jugadas de estrategia.

El Castellón ese mostró impotente para generar peligro ante una Peña que se agigantaba de nuevo con un Fall imponente en el centro de la zaga. Los jugadores peñistas corrían y corrían, tapaban los huecos, no perdían el orden y no daban la sensación de que jugaban con dos futbolistas menos sobre el césped de La Rosaleda. Un esfuerzo tremendo que merecía la recompensa de la final.

En la primera parte de la prórroga atacaba la Peña ante la incredulidad general, forzando saques de esquina. Andrada tenía que dejar el campo lesionado en una acción de ataque peñista y dejaba su plaza a Abel. El Castellón era incapaz de poner cerco a la portería de Torres hasta el minuto 101 en el que el portero peñista estuvo excelso para repeler un remate de Alcaina. Palencia seguía con su recital y dejaba en amarilla una acción del defensa castellonense Satrústegui que merecía la roja.

Se llegaba sin goles a la segunda parte de la prórroga y allí el enésimo centro lateral lo cabeceó Cubillas al fondo de la red. Habían pasado 111 minutos de partido y el Castellón encontró por fin el gol que le llevaba a la final de ascenso a Segunda División.

La Peña perdió, pero está desde hoy un peldaño más alto en la estima futbolística.