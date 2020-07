Uribe, al platu vendrás arbeyu

Josu Uribe, el técnico que ha estado a punto de hacer historia en el Xerez Deportivo, como ya hizo en Jerez otro asturiano, el recordado Moncho, hace 34 años, no seguirá con nosotros la temporada próxima. Después de haber puesto al servicio del club sus más de veinte años de experiencia, preparado con celo y la máxima profesionalidad el play off de ascenso y convertido el vestuario en una piña -las declaraciones de Bello esta semana en Ser Deportivos son muy significativas-, sólo una calamitosa actuación arbitral privó al equipo de disputarle al Betis Deportivo la plaza de ascenso a Segunda B.

Entrar en los motivos por los que su camino y el del Xerez Deportivo no separan no va a arreglar nada. En mi opinión, la renovación que se había ganado con su trabajo no hubiera sido lo mejor para él ni para el club, porque el margen de error iba a ser mínimo en una afición que le ha exigido el máximo desde el principio. Seguramente por su palmarés jalonado con buenas experiencias en el fútbol profeional. Llegados a este punto, una mirada entre gente del fútbol vales más que mil palabras.

Uribe llegó a finales de año con el objetivo de clasificar al equipo para los play off y ha cumplido con creces, a pesar de que la pandemia interrumpiera el campeonato y condicionara el tramo final de la competición. Es verdad que le costó tomarle el pulso al equipo y a la competición, pero no lo es menos que se encontró con los jugadores clave fundidos después de haber jugado todos los minutos y con bajas sensibles por lesión.

De las tres o cuatro veces que he podido hablar con él he descubierto a un hombre de fútbol, sincero, con personalidad, criterio, carácter, las ideas claras y el callo hecho para echarse a sus espaldas cualquier responsabilidad. La última vez fue el domingo, tras el palo de Marbella. Tratando de tragar saliba y atemperar las palabras que le brotaban del corazón. Su experiencia nos ha sido muy provechosa para seguir creciendo como club y en la afición deja un buen sabor de boca. Mejor así.

Las puertas del club están abiertas de par en par para quien, independientemente de los resultados, ha vivido unos meses duros confinado en la habitación de un hotel y alejado de su familia y de su madre enferma. Un profesional de la cabeza a los pies que no convendrá perder de vista, porque la vida da muchas vueltas.

El asturiano siempre fue una joven revelación de los banquillos, que rompió tras ascender al Getafe a Primera, y que con los años está despuntando como un viejo zorro que se las sabe todas y que tiene que seguir dando que hablar en nuestro fútbol en categorías más altas que en la que hemos coincidido.

De Uribe, como de Tébar, Masegosa, Juan Antonio, Pendín y Orúe, nos queda el magisterio de gente de fútbol. Personas que han conocido un club especial y que saben entender y valorar el enorme mérito de una afición distinta.

Hay una frase típica asturiana que dice "al platu vendrás arbeyu", y que define a la perfección esa sensación que tienes cuando sabes que alguien te va a necesitar antes o después. Pues eso, Josu. Ha sido un placer conocerte. Hasta la próxima. Y gracias por todo.