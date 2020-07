Preocupación en Ibiza por la decisión del Reino Unido: "Nos han dado en la línea de flotación"

Los rebrotes en la península "nos han tocado en la línea de flotación en las islas" y esto se ha traducido en la decisión del Reino Unido que nos impacta a pesar de la buena situación de la pandemia aquí. Es lo que dicen desde el Consell de Ibiza a quien preocupa que los mayoristas comiencen a cancelar enlaces y les sigan las compañías aéreas y lo peor es que otros países sigan la senda de los británicos.

El director Insular de Turismo, Juan Miguel Costa, asegura que aunque mayoristas como TUI hayan dejado fuera de sus cancelaciones a las islas de momento a la espera de un acuerdo entre España y Reino Unido lo que está claro es que "si no se consigue el corredor seguro, en el que trabaja el Govern, las consecuencias para la isla serán nefastas" porque el turismo británico es el principal emisor para Ibiza. Sobre todo porque se confiaba en su recuperación en agosto para acompañar las buenas cifras en mercados como el nacional, holandés o francés.

Para Costa si esto no se soluciona habrá zonas como Sant Antoni que sufrirán aun más las consecuencias. Ahora estaban al ralentí con ocupaciones en los hoteles de no más del 20% esperando a los británicos. Si no se arregla teme que haya establecimientos que echen la persiana.

El turismo británico es el primero en importancia en Ibiza, el pasado año llegaron alrededor de un millón de visitantes procedentes del Reino Unido.

Más controles

Con todo Costa dice que es más necesario que nunca que el Gobierno central "vuelva a imponer corredores sanitarios seguros también con la península". Insiste en que como mínimo se deberían hacer los controles sanitarios con los puntos más afectados en nuestro país como Cataluña y Aragón, aunque considera que habría que incrementarlos con pruebas a los visitantes que lleguen para "mayor tranquilidad de residentes y turistas".