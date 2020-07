La Casa de las Ciencias de A Coruña vuelve a abrir sus puertas

La Casa de las Ciencias ha abierto sus puertas de nuevo esta mañana para todos aquellos que han hecho una reserva previa. Ese será el modelo para acudir a este museo de la ciudad, limitado por su pequeño aforo. La visita a las salas de exposiciones no está permitida, sólo se puede acceder al planetario, Marcos Pérez, director de la Casa de las Ciencias, recuerda que es una medida temporal: "Las esencia de estos museos es la interactividad y en estos momentos, por las circunstancias sanitarias, la interactividad supone un riesgo, así que durante unos meses nos vamos a tener que acostumbrar a museos en los que no se puede tocar, del mismo modo que nos acostumbramos a fiestas en las que no se puede bailar y a familiares a los que no podemos abrazar, son circunstancias dramáticas para todos pero es una circunstancia temporal"

La reserva debe hacerse previamente a través de la web y las entradas se pagan al llegar. El planetario programa una serie de proyecciones en horario de mañana y tarde para los mayores de cuatro años.

"Las proyecciones están centradas en el conocimiento sobre la Tierra y el universo que nos rodea. La mascarilla es obligatoria, hay que traerla de casa y no se puede sacar en ningún momento", explicó Marcos Pérez, director de la Casa de las Ciencias.