Armengol descarta que Alemania imponga una cuarentena a sus residentes

La presidenta Armengol descarta por el momento que Alemania pueda tomar una medida parecida a la adoptada por Reino Unido, que desaconseja a sus ciudadanos viajar a las islas y les ha impuesto una cuarentena obligatoria de 14 días de regreso a su país. En una entrevista en Hoy por Hoy la presidenta de Baleares ha afirmado que mantiene contacto diario con el gobierno alemán, con el que se trabaja desde hace meses y no tiene ningún miedo a que se pueda tomar una decisión de este tipo.

Armengol afirma que, por los contactos que tiene su Gobierno a día de hoy, no hay atisbo de una decisión parecida en el horizonte. Insiste la presidenta en que ambas regiones entienden que el turismo necesita confianza para funcionar. "No veo ningún miedo a que Alemania haga ningún cierre. Hay una relación histórica de Baleares con Alemania por el turismo residencial y de vacaciones y, por los contactos que tenemos, no hay ningún atisbo de que se vaya a tomar ninguna decisión sobre esta Comunidad Autónoma".

El cambio de tercio de Reino Unido, que ayer noche amplió su recomendación de no viajar a Baleares y Canarias, fue una noticia dura. Sostiene Armengol que es una medida injusta que no está basada en ningún criterio sanitario. Espera que Reino Unido dé marcha atrás porque Balears, recuerda, tiene mejores datos epidemiológicos. "Hemos trabajado intensamente para garantizar la seguridad sanitaria y nuestros datos epidemiológicos son mucho mejores que los del Reino Unido. No tiene ninguna explicación lógica la decisión que han tomado y espero que recapaciten" ha señalado.

La líder del Ejecutivo balear también ha hecho alusión a las palabras de ayer del director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, que agradeció que los países recomienden no viajar a España porque, dijo, es un problema menos. Armengol las censura porque considera que en un día como el de ayer el comentario resultó desafortunado. "A mí en el día en el que estábamos ayer me pareció desafortunado. La situación de Reino Unido no es de las peores de todo el mundo y si España abrió las fronteras en su momento y que vinieran turistas de los países que están sanitariamente adecuados por lógica tenemos que alegrarnos de que venga turismo británico".

La presidenta también se ha mostrado partidaria de reformas legales para contar con todos los instrumentos posibles para que permitan controlar la pandemia, pero ha descartado la vuelta del mando único. Se trata de una petición que varios presidentes autonómicos pretenden formular en la Conferencia de Presidentes del próximo viernes, aunque ella no la considera necesaria para su territorio. "Yo no lo veo necesario en lo que respecta a mi territorio ni muchísimo menos. Es necesario tener todos los instrumentos legales para poder tomar medidas" señala. Armengol apuesta por una mejora de la coordinación pero descarta por completo una recentralización de las competencias.