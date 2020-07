El Palmar: de la lucha de las mujeres pescadoras al olvido de València

Carmen Serrano, presidenta de la Asociación Tyrius El Palmar ha recordado en el programa Hoy por Hoy Locos por Valencia la dura batalla que tuvieron que emprender las mujeres para hacer frente a la tradición que marcaba que solo los hombres hijos de pescadores podían ser socios de la Cofradía y pescar en la zona. Aunque en 1999 se ganó la batalla judicial, no pudieron pescar hasta 2008. A día de hoy aún quedan heridas abiertas de aquel conflicto que truncó la vida en El Palmar y que fracturó su convivencia.

Carmen nos ha recordado cómo se inició todo, un dia de 1994, cuando en una reunión de la asociación Amas de Casa Tyrius, Teresa Chardí, que siempre quiso ser pescadora, lo propuso. Entonces, recuerda, a todas les pareció una excelente idea, aunque no se imaginaban la contundente negativa de la comunidad de pescadores, no sólo a dialogar sobre el tema, ni siquiera a escucharlas. Al final, no tuvieron más remedio que ir a los tribunales, lo que significó el rechazo de los pescadores no solo a la causa femenina, sino a sus propias personas. Se inició una larga etapa de división entre vecinos y familias, y fueron condenadas al ostracismo más duro, incluso negándoles el saludo en la calle. Recuerda Carmen Serrano que lo más lamentable fue el enfrentamiento entre las propias mujeres de El Palmar, que avivó rencillas personales que, con motivo del conflicto, salieron a flote.

Las primeras reuniones de la Comunidad de Pescadores en que las mujeres demandantes pudieron participar fueron en 2002. Aún se recuerda la tensión del momento, abucheadas y despreciadas, pero aquellas cinco demandantes resisitieron firmes y valientes. El gran impacto mediático de la reivindicación de las mujeres por heredar derechos de pesca tampoco ayudó a pacificar el conflicto.

Fueron casi quince años de lucha contínua. Afortundamente, poco a poco todos los implicados han ido encontrado puntos de encuentro. Hoy las cosas están bastante superadas, aún quedan algunas heridas abiertas, pero son más los puntos que les unen (proteger la Albufera e incorporar a los jóvenes a la Comunidad de Pescadores) que los que les separan.

Y esa defensa de la Albufera, es lo que más les preocupa en la actualidad. En El Palmar se sienten olvidados por el Ayuntamiento de València. Las trabas para circular por la CV-500, la división con hormigón de los dos carriles, los semáforos, son asuntos que entienden van en contra de la conservación de la Albufera. ¿Quién va a venir a ver un lago enfermo?, se preguntan. Al mismo tiempo, denuncian que cuando se habla de la conservación de la zona, se suelen olvidar de El Palmar. Salvo los fines de semana, que las población se colapsa por la afluencia a los restaurantes.

Carmen Serrano reconoce que en alguna ocasión han pensado en solicitar la segregación, quizás de la mano del Perellonet, con quienes dicen compartir ser la cola de València, sin apenas transporte público y con dificultades para usar el vehículo privado. Y piden, entre otras cosas, tener fibra, para no estar descolgados tecnológicamente.