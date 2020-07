La Universidad de Navarra hará pruebas PCR gratuitas y obligatorias a todos sus alumnos al comienzo de curso

La Universidad de Navarra hará pruebas PCR a todos los alumnos y profesores de la universidad. Los test a alumnos se harán en el polideportivo de la UNAV, y serán del 25 de agosto al 11 de septiembre. Se prevé que se harán entre 12.000 y 15.000 pruebas: 20 test PCR cada cinco minutos. "Nos hemos puesto de acuerdo con los de salud pública de la Clínica Universidad de Navarra para garantizar un campus seguro", explica el vicerrector de alumnos de la Universidad de Navarra. Los test se harán con cita previa concertada con correo electrónico para evitar aglomeraciones.

Primero irán pasando los alumnos que vivan o estén en Pamplona. Después, los demá. Si algún salumno tiene síntomas, se activa un protocolo especial: en lugar de ir al polideportivo, debe ir a la clínica a hacerse la prueba. Si da positivo, deberá aislarse.

Las pruebas serán obligatorias. "Confiamos en que todos los alumnos se la hagan, pero, si alguno no quiere hacerlo, no podrá venir a clase", confirma el vicerrector de alumnos.

Además de esto, la universidad hará 200 pruebas PCR aleatorias a la semana. Si algún alumno da positivo, va a la CUN a hacerse una segunda prueba y, si se confirma, se aisla y deja de ir a clase (puede seguir, no obstante, las clases online, porque la Universidad ha colocado trípodes y cámaras en las clases para retransmitirlas por Internet). Aunque dé positivo, no se aisla a toda su clase, porque la mascarilla en las aulas va a ser obligatoria, y "las autoridades sanitarias consideran que si todos llevan mascarillla no existe transmisión comunitaria", explica Gómez-Acebo.

En la Universidad de Navarra confían en que los test masivos, sumados a las medidas de seguridad como la mascarilla obligatoria y el uso de geles hidroalcohólicos, puedan evitar nuevos rebrotes.

Además, la Universidad de Navarra ha editado una guía bilingüe en castellano e inglés con pautas y recomendaciones sobre prevención y salud para todos los alumnos al comienzo de curso, el próximo septiembre, que incluye información e instrucciones sobre la prueba PCR que se hará a las personas matriculadas.

La guía establece una serie de medidas que se aplicarán antes de viajar al campus, al incorporarse a las clases y durante todo el año, ha informado el centro navarro, que señala que la edición de esta guía se plantea con el doble objetivo de velar por la salud de la comunidad universitaria y la sociedad en general, y de ofrecer información precisa que ayude a resolver dudas de los estudiantes y sus familias.

Se han editado tres guías distintas, que recogen las peculiaridades de los campus de Pamplona, Madrid y San Sebastián, y que se han enviado a todos los alumnos, disponibles también para su descarga en su página web.

Así, la Universidad activará a mediados de agosto un protocolo sanitario y asistencial "para garantizar que los estudiantes llegan sanos al campus", con medidas de prevención y vigilancia activa para conocer en todo momento la situación epidemiológica y actuar con rapidez y eficacia en la contención y el tratamiento de la enfermedad en caso de contagio.

También se ha creado el área Covid para atención presencial en la Clínica Universidad de Navarra y se establece una colaboración permanente con los sistemas públicos de salud en cada comunidad.

Otro de los apartados de esta guía explica la iniciativa de la Universidad de crear un equipo de voluntarios, integrado tanto por alumnos como profesionales, que puedan asistir a los estudiantes enfermos, bien mediante el acompañamiento, bien facilitando la compra de alimentos y medicinas o la realización de tareas de limpieza.

También se establecerá un contacto continuo con los familiares que lo estimen oportuno y se facilitarán apuntes, libros y material de la biblioteca.