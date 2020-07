València acoge el I Congreso Internacional de Creatividad e Innovación en el Diseño

Durante los días 10 y 11 de septiembre València será el foco de la investigación en diseño mundial: serán los días en que se celebrará el I Congreso Internacional de Creatividad e Innovación en el Diseño de Barreira A+D.

Hemos hablado con Damià Jordà, director y coordiandor del Congreso para conocer más detalles del Congreso que ya ha hecho pública su programación, conformada por actividades y conferencias obra de ponentes procedentes de once países en tres continentes, Europa, América y Asia.

Debido a la gran respuesta a la convocatoria, el programa se ha configurado en cuatro paneles por día, dos simultáneos por sesión. Cada uno de estos ocho paneles estará centrado en un campo de estudio: reflexiones sobre el diseño en el contexto socio-tecnológico actual, pedagogía del diseño e innovación educativa, innovación y tecnología en la moda y la industria textil, el diseño de espacios: interiorismo y planteamientos creativos de los entornos urbanos, diseño, sostenibilidad e iniciativa emprendedora; creatividad gráfica: usos sociales y pedagógicos, tecnologías audiovisuales y multimedia en las industrias creativas; y transversalidad en las disciplinas del diseño gráfico.

El Congreso arrancará el jueves 10 a las diez de la mañana con un acto institucional inaugural en el que participará la diseñadora valenciana Marisa Gallén, Premio Nacional de Diseño 2019. A continuación, a las diez y media, tendrá lugar la mesa redonda ‘Design Challenges. La contribución del diseño a los grandes retos del presente’, con Nacho Lavernia, Juan Vidal, Carmen Baselga y Héctor Serrano, destacados representantes del diseño desarrollado en la Comunidad Valenciana, en sus diferentes vertientes.

¿Cómo será la programación?

El primer día del Congreso acogerá las charlas internacionales Designers as Social Activists in the Context of Craft Clusters in India, e Impact of Mindful Space Design on Social Well-being, ambas ponencias de los investigadores de la Karnavati University Anahita Suri y Hariesh K. Sankaran respectivamente; Hybridity as a Culture of Making, por Maya Ober y Nichole Schneider, de FHNW Academy of Arts and Design in Basel, Suiza; El aprendizaje lúdico como proceso creativo para la enseñanza del diseño, por Angélica Martínez Moctezuma, de la mexicana Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Mental Mapping Exercises in Design Pedagogy, de Sigrun Prahl, procedente de la alemana Hochschule Niederrhein, o The Line in Between Paper and Screen – An Analytical Reflection of the Researcher’s Own Costume Sketching Practices, de Kirsi Manninen, representante de la finlandesa Aalto University.

Investigadores y profesionales como Álex S. Ollero y Mar Ramos Rodríguez de la Universidad Nebrija, con su ponencia ¿Quién nos lo iba a decir? Taller Mutante 2020 como ejercicio de anticipación a una nueva normalidad (post-COVID-19), Alba Irina Fernández de la Universidad de Vigo con Nuevos paradigmas de la moda: comunicación y sostenibilidad en tiempos de COVID-19, o Carme Ortiz, David Serra y Felip Vidal de ESDAP Catalunya, con La disciplina artística del diseño: un reto postindustrial, serán parte de la representación nacional de la primera jornada del Congreso. Fuera de los paneles del primer día habrá dos conferencias invitadas: la primera de ellas, a cargo de ADCV Asociación de diseñadores de la Comunidad Valenciana, será D-Tool, una herramienta para el autodiagnóstico de las empresas en su uso del diseño. La segunda, Craftivism, Technology and Fashion, una conferencia sobre las tendencias de vanguardia que vinculan la tecnología y la moda, será expuesta por la craftivista Zoe Romano, referente del emprendimiento vinculado a la tecnología textil y fundadora del proyecto europeo WeMake, Milán.

La segunda jornada contará con las ponencias internacionales Designing a future - Tutoring Entrepreneurial Skills to Design Students, por Leonardo Springer, de ISEC Lisboa, y El diseño de libros y la reinvención de la lectura en la era digital, de Berta Ferrer, de University of Reading. Algunas de las participaciones nacionales del viernes serán: Un bufón en la corte del rey murciélago. Iconografía del Joker de Batman a partir del estudio de los arquetipos, por Daniel Salvador e Iván Sánchez, de UNIR; Design and Social Responsibility: the Balance Between Ethos and Personal Identity, por Danai Delipetrou, de Barreira Arte + Diseño, Un arte olvidado. El diseño gráfico y la ilustración en las primeras máquinas Arcade, por Vicente Javier Pérez Valero, de la Universidad Miguel Hernández; La conciencia del desmontaje: el gesto revolucionario, por el investigador de la Universitat Politècnica de València Sergio Martín; ¿Qué es el diseño? Y todo lo demás, de Genoveva Carrión y Miguel Santana de Bodegón Cabinet; El lettering como herramienta expresiva de transmisión de mensajes gráficos durante la reclusión por el COVID-19 y El cartoon abstract en la divulgación académica, ponencias a cargo de Begoña Yáñez Martínez, y de Laura de Miguel y Nadia McGowande respectivamente, de UNIR, o El cartel: nuevos paradigmas en la era digital, de Alfonso Ruiz Rallo y Noa Real, de la canaria Universidad de La Laguna.

Antes del cóctel de clausura que dará por concluido el Congreso, se celebrarán las conferencias invitadas La conexión entre ciencia y diseño. Ergonomía, antropometría y otras aportaciones del Instituto de Biomecánica de Valencia al diseño industrial y de producto, por Rosa Porcar Seder, del IBV - Instituto de Biomecánica de Valencia, y Nuevas tecnologías y diseño como herramientas para recontextualizar la historia y la memoria, por Lily Díaz-Kommonen, catedrática en Nuevos Medios en una de las mejores escuelas de diseño europeas como es Aalto University.

Una programación exhaustiva que permite comprobar la envergadura de la primera edición de Design Challenges: I Congreso Internacional de Creatividad e Innovación en el Diseño de Barreira A+D, evento académico que cuenta con el apoyo de instituciones y asociaciones como València Capital Mundial del Diseño 2022, la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV) y el Colegio de Diseñadores de Interior de la Comunidad Valenciana (CDICV).