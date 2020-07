La fiscalía pide 12 y 15 años para los dos trabajadores de Alu Ibérica

El juzgado de instrucción número 25 de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral contra dos trabajadores de Alu ibérica, uno de ellos es el presidente del comité de empresa, Juan Carlos Corbacho, para quienes la fiscalía pide 12 y 15 meses de prisión por resistencia y atentado contra la autoridad.

Los hechos por los que se le investigan tuvieron lugar durante la manifestación de los trabajadores de Alcoa a las puertas del Congreso el pasado año en defensa de sus puestos de trabajo y en los que se produjeron varias cargas entre Policía y manifestantes, resultando detenido uno de los trabajadores de la planta coruñesa. Corbacho ha asegurado sentirse tranquilo ya que consideran que el juicio no tiene recorrido, pide que la Justicia y la administración investiguen con la misma diligencia todo el proceso de compraventa de la fábrica coruñesa de Alu Ibérica: "A documentación e a situación están hai, esta moi ben que un fiscal faga un informe, pero qué está pasando aquí? aquí entra unha empresa en plena pandemia se crea unha normativa para protexer o tecido nacional, e resulta que non hai un informe dun fiscal que diga si é lícito que esta empresa estea aquí? ós traballadores se nos investiga e non se está investigando esta situación?".

Esta semana se ha cumplido un año desde que Alcoa se deshizo de su planta de A Coruña para venderla a Parter Capital, empresa que meses después, ya en plena pandemia, revendió a Grupo Riesgo, actual propietaria. Un acuerdo de compraventa que desde entonces los trabajadores han reclamado fiscalizar incluso en la vía judicial, ya que consideran que se han podido cometer varios delitos que debería, según CCOO, ser investigados.