Borja Quiza y Luar na Lubre para abrir las fiestas de María Pita

Un día antes de que oficialmente den comienzo las Fiestas de María Pita de 2020, el Concello ha presentado esta mañana el cartel de unos festejos marcados por la pandemia y los rebrotes del coronavirus. 'Aplaudamos de novo' es el lema elegido para unas fiestas que se han reducido en un 75% según el consistorio, para cuyos conciertos habrá aforo limitado y será necesario reservar previamente para asegurarnos un asiento. Borja Quiza, uno de los cabezas de cartel, agradece al Concello e programa: "A música estivo antes, durante, e tamén estará despóis, pero somos moitos profesionais os que vivimos desto e agradecemos que se faga porque o máis fácil sería cancelar todo pero eso causaría moito problema no sector".

Con un cartel 100% gallego en el que están previstos 49 actos diferentes, 22 de estos musicales. Entre ellos los conciertos de Borja Quiza y Luar na Lubre este mismo fin de semana en la Plaza de María Pita, lugar al que se trasladarán también los 16 conciertos del Festival Noroeste entre el 7 y el 9 de julio.

El día 6 estará dedicado a la música tradicional, con grupos como Cantigas o Xacarandaina. SES actuará el día 5 en el parque de Santa Margarita, que junto con el Parque Europa y el de Eirís completarán los escenarios repartidos por la ciudad para evitar concentrar al público en un punto concreto.

Desde el Concello garantizan un cumplimiento escrupuloso de las medidas de seguridad, higiénicas y sanitarias, el objetivo es garantizar el correcto desarrollo de unas fiestas que también contemplan, como cada año, el salón del comic Viñetas dende o Atlantico, la Feria del Libro y la de Mostrarte, abierta desde ayer.

El Concelleiro de Fiestas, Juan Ignacio Borrego ha pedido a todos los coruñeses y turistas prudencia en la celebración. Mantener la tranquilidad dentro de un escenario sanitario en la ciudad que no es tan complicado como en otros lugares. La cancelación de las fiestas planea en el horizonte si la situación y las autoridades sanitarias así lo aconsejasen: "Agora mesmo na Coruña non temos, dentro de toda a prudencia con que se pode dicir esto, moi malas noticias, temos taén caso que corresponden a ámbitos son alleos e que aumentan moito as cifras, a partir de ahí toda a prudencia e asunción das directrices que poidan chegar en caso de que a situación nos obrigue a cancelar por cuestións da seguirdade de público e artistas determinados eventos".

Borrego rechaza las críticas de la oposición y de una parte del sector cultura, dice que las concejalías de Cultura y Fiestas funcionan en perfecta coordinación y que las puertas de ambas están abiertas para todos aquellos que tengan algo que aportar.