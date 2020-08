¿Te pueden despedir por ir en pantalón corto al trabajo?

Una de las cuestiones que surgen en verano es la vestimenta a la hora de ir a trabajar. Los termómetros sobrepasan temperaturas de 40 grados en algunos lugares de nuestro país y muchos hombres tienen que acudir a sus puestos de trabajo en traje de chaqueta y corbata, uniformes o con una indumentaria "correcta" a criterio de la empresa. Lo que implica sudar la gota gorda cuanto menos.

Una de las dudas que tienen muchos empleados es la de si pueden ser despedidos por presentarse en el trabajo en pantalón corto para evitar pasar tanto calor. El periodista jurídico de Wolters Kluwer Pedro del Rosal, ha intentado responder a esta pregunta en su sección de 'Hoy por Hoy Madrid', pero se trata de un tema complicado.

"Depende". Así es como Del Rosal ha contestado. Y lo cierto es que depende de varias circunstancias: como que la empresa decida poner un uniforme a sus trabajadores y el hecho de llevar pantalón corto supone incumplir el uniforme oficial. También depende de los empleos que requieren atención de cara al público, lo que conlleva unos deberes de presencia mayores. O las condiciones del puesto, que en condiciones de mucho calor, conviene que el trabajador vaya lo más fresco posible.

De esta manera, el periodista jurídico ha enunciado algunos casos que se han saldado en los tribunales. Algunos en los que ha ganado el trabajador y otros en los que la empresa se ha hecho con el caso. En 2002 se juzgó en Madrid el caso de un teleoperador a quien su empresa dio un aviso por ir a trabajar en pantalón corto en pleno agosto. La empresa le instó a que fuera a trabajar de forma adecuada y el empleado respondió que iba a seguir yendo en bermudas. En esta situación, los jueces dictaminaron que el despido era improcedente porque la empresa no tenía ningún código de vestimenta para alegar que el trabajador había incumplido. Además, la justicia denunció que la compañía se había excedido en su poder de dirección, y subrayó que el empleado al no trabajar de cara al público no comprometía la imagen de la empresa.

Al contrario, años más tardes los tribunales dieron la razón a un concesionario de coches que despidió a un comercial por acudir a trabajar de cara al público como si fuera a correr una maratón: con zapatillas de deporte y dorsal con número, según cuenta Del Rosal. La empresa justificó el despido alegando que el puesto de comercial requiere una vestimenta adecuada porque representa la imagen de la empresa.

¿Que es la indumentaria discriminatoria?

Por otro lado, está el debate de la indumentaria discriminatoria, la cual resulta inadmisible. El Patrimonio Nacional impuso que las guías turísticas un uniforme compuesto por una falda muy corta, tacones y una blusa semitransparente. Una mujer se negó a llevar esa vestimenta y lo llevó a juicio. Los jueces entendieron que estaban ante una vestimenta discriminatoria.

Por último, cuenta Pedro del Rosal un caso sin resolver en Reino Unido. Una empresa mandó a un empleado a casa a cambiarse de ropa por llevar unas bermudas. Pero el trabajador apareció con una falda, a imitación de sus compañeras a las que no les decían nada. Algo similar pasó en España, en Vigo, cuando se modificó la ordenanza del taxi y prohibió llevar a los conductores ropa de deporte, chanclas o pantalón corto. En protesta, muchos afectados acudieron a trabajar en falda para sortear las nuevas condiciones.

No pensábamos que la vestimenta iba a ser un tema tan controvertido y que generara tanto debate. Pero es cierto que muchos puestos de trabajo exigen una indumentaria concreta, aunque a veces pueda resultar tediosa. Y más con las altas temperaturas del verano.