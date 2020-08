El Concello de Abegondo estudia declarar persona non grata a Tebas

El Concello de Abegondo estudia declarar persona non grata al presidente de la Liga, Javier Tebas. El alcalde de la localidad en la que se encuentra la Ciudad Deportiva del Deportivo considera que Tebas no sólo no ha dado ningún paso para tratar de esclarecer los hechos, sino que se está afanando en confirmar las sospechas "de no actuar conforme a los intereses generales de la ciudadanía". José Antonio Santiso Miramontes califica de actitud prepotente la mantenida por Tebas y muestra su "absoluta sorpresa" por la prestación de declaración ayer de Álex Bergantiños ante la policía.

El regidor de Abegondo afirma que la sucesión de los hechos, tras el viaje del Fuenlabrada a A Coruña, confirma el riesgo sanitario que supuso para la ciudad y comarca y también para las personas que trabajan en la Ciudad Deportiva y vecinos. Santiso pide que la justicia actúe con severidad e investigue a fondo para determinar la culpabilidad de esta situación.