Dos funcionarios de Teixeiro reciben una brutal paliza por un preso "que no quería volver a la celda"

Dos funcionarios de prisiones han sido brutalmente agredidos por un preso este miércoles en la cárcel de Teixeiro. Uno de ellos tiene una costilla rota y se quedó sin respiración, el otro presenta numerosos moratones y derrames. Ambos están a día de hoy de baja laboral. La asociación profesional "Tu Abandono Me puede Matar" denuncia que este tipo de agresiones son cada vez más frecuentes por el perfil que actualmente impera en las cárceles: recluso jóven, corpulento, sin control de impulsos, sin respeto a la autoridad y con conocimiento de artes marciales.

Y todo esto mientras el Código Penal no contempla como delito de atentado las agresiones que sufren estos trabajadores porque no son considerados como "agentes de la autoridad", como sí ocurre con policías, profesores y sanitarios. Alfonso, uno de los portavoces de Tu Abandono Me Puede Matar. Todo se desencadenó porque el preso no quería meterse en la celda.

La dirección de la cárcel de Teixeiro ha denunciado los hechos en la justicia ordinaria, pero el colectivo insiste en que las penas son mínimas, "pegar a un fuincionario sale gratis", y solicitan medidas legislativas, laborales y retributivas que puedan mejorar la situación de unos trabajadores que viven cada día con el temor a no poder contarlo.