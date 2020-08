La vendimia en Aragón: buena cosecha, dudosa venta

Es tiempo de envero en las viñas, es decir, del cambio de color de las uvas en su proceso de maduración. Las bodegas y denominaciones de origen miran ya este mes de agosto a sus vides para empezar a calcular cómo se va a desarrollar la vendimia y cómo se va a comportar el mercado, aunque la previsión económica es clara: la bajada en ventas es ya un hecho antes de empezar. La cosecha se prevé superior en 3 de las DO que hay en Aragón, condicionada por el comportamiento meteorológico de los últimos meses.

Cariñena

La Denominación de Origen Cariñena prevé vendimiar este año casi un 8% más que la media de la última década. La previsión en 2020 es llegar a los 89 millones de kilos y recoger el 75% de las uvas de manera mecánica. La vendimia comenzará a mediados del mes de septiembre en las más de 14.000 hectáreas de la denominación, con una previsión tan buena en cantidad como en calidad.

El secretario general de la DO Cariñena, Claudio Herrero, señala que "desde que ha comenzado el envero se ha ido viendo que las zonas de menos de 1.500 metros de altitud, las variedades tempranas están en un estado muy bueno y nos hace augurar, vamos a ser optimistas, recoger en torno a los 89 millones de uvas".

La climatología de este año ha ayudado a un buen desarrollo de la brotación a mediados de marzo y, las temperaturas cálidas, a un crecimiento rápido. Han asegurado una recogida fácil y rápida con máquinas vendimiadoras, que recogerán el 75% de la cosecha. El resto de las uvas se recogerán manualmente.

Campo de Borja

La Denominación de Orgien Campo de Borja prevé una vendimia que superará los 28 millones de kilos de uva, lo que se traduce en unos 22 millones de litros de vino. Una añada superior a la de 2019 que llega en un año en el que la covid marca las condiciones de mercado. Se espera una caída del 30 por ciento de las ventas, lastradas sobre todo por el mercado nacional.

Las lluvias de los últimos meses hacen prevér una vendimia superior en kilos a la del año pasado. Cantidad mayor manteniendo la calidad de la uva, sobre todo de la garnacha, la reina de la Denominación de Origen. Estos días se espera que baje el calor porque no es bueno para completar la maduración. La vendimia comenzará en septiembre con los blancos y seguirá todo el mes de octubre con la uva tinta.

Otra cosa son las ventas en un mercado marcado por la Covid. "Esperemos que se recupere algo hasta final de año, a ver si cambian un poco las cosas", remarca el presidente de la DO, Eduardo Ibáñez. "Si no cambian, va a ser un año de pasar a vender 22 millones de botellas a poder vender 15 ó 16; un recorte de un 25 o un 30% menos que el año anterior". Los vinos de la DO se destinan principalmente a la exportación, aunque unos cinco millones de botellas se quedan en España.

Mientras se recuperan los niveles de venta a China o Reino Unido, se resiente el mercado estadounidense y, sobre todo, el nacional. Desde la DO se esperan terminar el año con descensos en ventas que no superen el 30 por ciento, un porcentaje bajo en relación con las caídas que están sufriendo las grandes denominaciones españolas. Caídas que marcan, además, descensos generalizados de precios en todos los vinos del país.

Calatayud

Mientras tanto en Calatayud todavía falta tiempo: la recolección no comenzará, al menos, hasta el mes de septiembre, con el grueso ya en octubre. Las primeras previsiones, eso sí, son positivas.

La DO Calatayud es prácticamente la última en España en comenzar con la vendimia, alargando al campaña hasta mediados del mes de octubre. Lo que sí se pueden adelantar son las previsiones sobre el volumen de producción y este año, con una primavera muy lluviosa, las expectativas son muy positivas, según ha señalado su presidente, Michel Arenas. "Calculamos 30 - 35% de aumento respecto al año pasado en cuanto al volumen de uva cosechada y eso sería estar en torno a los 12 - 13 millones" pero "es pronto todavía".

Buenos datos de producción que contrastan con el déficit y el frenazo en las ventas por el parón por la crisis covid. En la DO Calatayud valoran las pérdidas entre un 18 y 20%. Según Arenas, el sector poco a poco está volviendo a reactivarse, con la venta online y el mercado internacional.

Somontano

La Denominación de Origen Somontano prevé vendimiar entre 15 y 16 millones de kilos este año. Una previsión inferior a la del año pasado, aunque está dentro de la media que suele registrar.

La vendimia comenzará a mediados de este mes de agosto en la Denominación de Origen Somontano. Este año han registrado una cantidad de agua inferior respecto al año pasado. Consideran que han tenido un año climatológico "muy complejo". Así lo califica su presidenta, Raquel Latre, que añade que "hasta que no vendimiemos no sabremos la cantidad de kilos".

Unas circunstancias más complicadas que han bajado la previsión respecto al año anterior, cuyas cifras fueron extraordinarias. Aún así, recoger entre 15 y 16 millones de kilos de uva estaría dentro de la media de kilos de la vendimia, que se hace de manera mecanizada desde hace años.