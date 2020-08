Los hosteleros del ocio nocturno de Bizkaia y Gipuzkoa quieren cerrar a las 6:30

Los hosteleros de Bizkaia y Gipuzkoa han presentado a primera hora de este martes en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el recurso a la orden del Gobierno Vasco de cerrar los locales ocio nocturno a la una y media de la madrugada, y la prohibición de bailar en discotecas, según ha informado a Radio Bilbao el gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez.

El recurso contencioso administrativo, al que ha tenido acceso Radio Bilbao, se ha presentado esta mañana en el Palacio de Justicia de Bilbao. Sánchez ha confirmado a Radio Bilbao que los hosteleros van a tratar de cerrar desde este mismo fin de semana los pubs a las 4:30 y las discotecas a las 6:30. Los horarios que reclaman los hosteleros serían entre semana a las 3 y a las 4:30 los fines de semana y vísperas de festivos para los pubs. Mientras que las discotecas cerrarían a las 5 entre semana y a las 6:30 los fines de semana y las vísperas de festivos.

"La limitación a la una y media para estos locales es un cierre, no directo, pero prácticamente indirecto. No pueden ser rentables ese tipo de establecimientos con un cierre en ese horario", ha manifestado Sánchez.

Por otra parte, los hosteleros se han quejado de la eliminación de las pistas de baile en estos establecimientos, ya que "desnaturaliza la propia actividad", según aparece escrito en el recurso interpuesto por los hosteleros.

"La adopción de esta medida exigió a los establecimientos de ocio nocturno tener que realizar una inversión adicional a fin de dotar a las pistas de baile de un mobiliario que, en condiciones normales, no requieren", aseguran los hosteleros en el recurso presentado. De hecho, la única medida del Gobierno Vasco que no han recurrido ante los tribunales ha sido la de limitar el aforo de los locales del ocio nocturno hasta el 60%.

Los hosteleros creen que no tienen otra alternativa que recurrir a los tribunales. "El problema no es lo que ocurre en el ocio nocturno porque, si este cierra en el horario establecido ahora por el Gobierno Vasco, probablemente, luego la gente continuará la fiesta, porque no se va a ir a casa, y seguro que la harán en unas condiciones mucho peores", ha añadido.

En este sentido, ha apelado a la "responsabilidad del sector y el que lo haga mal tendrá que cargar con las consecuencias". No obstante, cree que se pueden adoptar medidas, de forma que la actividad continúe con seguridad para la población.

Sánchez ha apuntado que las medidas adoptadas para paliar el contagio de la pandemia del coronavirus no las discutirán desde el punto de vista sanitario, siempre que el sector "sea compensado económicamente, con ayudas o un plan de rescate".

Los hosteleros de Bizkaia y Gipuzkoa han pedido en los juzgados medidas cautelares de suspensión de la orden del Gobierno Vasco hasta que haya una resolución del recurso. Las asociaciones de hosteleros de Bizkaia y Gipuzkoa presentarán sendos recursos en sus respectivos territorios, para solicitar posteriormente la acumulación, para que se resuelvan conjuntamente.

La orden del Gobierno Vasco afectaría, según ha apuntado Héctor Sánchez, a entre un 10 y un 15% de los establecimientos de hostelería de Euskadi.

ARAGÓN

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón suspendió la pasada semana la orden del ejecutivo autonómico de cerrar los establecimientos de ocio a la 1 de la madrugada. El Gobierno de Aragón aprobó la medida el pasado 5 de agosto, pero el recurso presentado por las asociaciones de hosteleros de la comunidad la ha suspendido cautelarmente, excepto en las comarcas de La Litera, Cinca Medio, Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe, Comarca Central de Zaragoza, Monegros y municipio de Huesca.

La Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia y la Asociación de Restaurantes de Zaragoza-Horeca Restaurantes Zaragoza presentaron un recurso pidiendo medidas cautelares, al objeto de equiparar el horario de cierre de los establecimientos de hostelería a lo que dictaminan las condiciones establecidas en su licencia y recuperar la actividad en las barras.