Avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem començat el sorteig d’una samarreta del Barça per tots aquells que donin arguments per creure que el Barça pot guanyar la Champions; per participar-hi es pot fer a través de Twitter, utilitzant el hashtag #QuèThiJuguesQueSí. Al programa també hem recollit diversos arguments per confiar amb el triomf dels blaugranes a la Champions. “Messi és el primer argument. La versió de Messi que vam veure contra el Nàpols és la que permet somiar”, ha afirmat Jordi Martí al ‘Què t’hi Jugues!’.

De fet, molts arguments per creure que el Barça pot guanyar la Champions tenen a l’argentí com a protagonista. “El primer argument i indiscutible és que el Barça té a Messi i amb això ja s’obre un camí molt important cap a l’esperança i l’optimisme”, ha afirmat Adrià Albets, qui ha afegit que “l’altre argument és que el partit de quarts de final és a partit únic, pot passar qualsevol cosa. Si el Bayern té un mal dia i el Barça un gran dia, que és difícil però no impossible, aquí es pot donar qualsevol cosa i el camí cap a la Champions llavors sí que s’aplana i quedaran només 2 partits per ser campions d’Europa”.

Un altre dels arguments és que l’eliminatòria no és a anada i tornada. “A un sol partit el Barça és capaç de guanyar a qualsevol equip del món”, ha dit Ivan San Antonio, qui ha afegit que “és futbol i a més, amb un torneig a un sol partit, en un estadi neutral, sense públic, és que no és que vulgui ser optimista perquè sí, és que jo hi crec”. En aquesta mateixa línia, Joan Tejedor ha afirmat que “el Barça els últims anys ha colpejat primer i aquest any no hi ha partit de tornada. Com més irregular ets, com més llargues siguin les eliminatòries pitjor, per tant el Barça, potencial per tenir moments per decidir els partits els té”.

“Per mi el Bayern és el favorit per guanyar la Champions, però no es pot negar que el Barça té opcions, evidentment, a guanyar, i més a un partit”, ha afirmat Bruno Alemany, qui ha dit que és 40% optimista. “Per descomptat que el Barça no serà superior en el joc al Bayern, però té eines per sobreviure a partir de la defensa, d’un gran Messi, d’intentar per moments dominar el joc al mig del camp. Té eines i ha d’aprofitar el seu moment”, ha explicat Bruno Alemany.

Finalment Àlex Delmàs també ha explicat els seus arguments, ha dit que creu que l’eliminatòria està a un 50-50 i ha afirmat que el Bayern, a dia d’avui, és millor equip que el Barça, però que no veu a l’equip alemany tan favorit. “El format de competició crec que afavoreix molt al Barça. El segon argument és pel sistema, el Bayern juga amb un 4-2-3-1 i probablement és el sistema que millor li va al Barça per atacar”, ha dit Àlex Delmàs, qui ha afegit un tercer argument que és que “ells tenen baixes en defensa i els obligarà a canviar”.