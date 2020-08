PP asegura que el Gobierno "no está en sintonía con las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos"

La presidenta provincial del PP de Cádiz, Ana Mestre, y el europarlamentario popular Juan Ignacio Zoido han mantenido un encuentro con Asaja Cádiz para tratar diversos asuntos referentes a la agricultura y la ganadería y ha subrayado que el PP "ve a un Gobierno y a un ministro de agricultura que no da la cara, un Gobierno de autocomplacencia y que no está en sintonía con las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos, porque lo que se avecina no es nada positivo para estos sectores".

En una nota, la presidenta popular ha agradecido el compromiso del parlamentario popular con el sector agrario y ganadero, que desde Bruselas está en contacto permanente con el campo andaluz y sus preocupaciones.

Por otro lado, ha manifestado que el PP de Cádiz "tiene las cosas claras" y por eso ha tenido lugar esta reunión en la sede de Asaja Cádiz. Los populares mantienen un mensaje de "reivindicación por la PAC, de crítica constructiva, ya que el Gobierno de España está a tiempo de rectificar y renegociar una PAC justa y sin recortes para el campo andaluz".

La presidenta popular ha asegurado que desde el PP no cesará el trabajo, desde Bruselas, en pro del campo de Cádiz y de Andalucía. "Le trasladamos un mensaje al PSOE, para que se ponga de nuestro lado, del lado de los ganaderos y agricultores, y que den la cara, ya que esta provincia tiene aún muchos retos que alcanzar en materia agroalimentaria y agrícola", ha señalado.

Así, Mestre ha puesto de manifiesto la "nula preocupación que está mostrando Pedro Sánchez con el reparto de la nueva PAC y los fondos por el covid-19". "En unos días se revisarán los aranceles por parte de Estados Unidos y ahí nos la volvemos a jugar, ya que si esos aranceles vuelven a ser como fueron, los productos españoles sufrirán una estacada", ha resaltado.

"No lo queremos permitir, alzaremos la voz y vamos a utilizar todos los recursos para ser escuchado donde se toman las decisiones y que el gobierno de España cambie el rumbo y mire por los agricultores y ganaderos de nuestro país", ha aseverado.

En esta línea, la presidenta popular ha asegurado que "actualmente hay dos caras de la moneda, como gestiona el Gobierno de Pedro Sánchez los intereses del campo y como lo hace el Gobierno de la Junta de Andalucía, sacando convocatorias para ayudar al campo, a los jóvenes agricultores, para la modernización y la transformación, y cómo se atienden las reivindicaciones desde la administración andaluza".

Por último, Mestre ha apuntado que el Gobierno andaluz está al lado de los agricultores y ganaderos porque "se pone oído y porque se sabe lo que hay entre manos: un sector que es sensible, tan vulnerable y que da tantos giros dependiendo de las distintas políticas agrarias comunes que se han ido pactando a lo largo de los años".

"Ha llegado el tiempo del cambio, Andalucía lo está demostrando y le pedimos al Gobierno de España que cambie el rumbo, que defienda a boca llena los intereses del campo y que, desde luego no se venga a constatar que cuando gobierna el PSOE el campo andaluz pierde", ha manifestado.

Por su parte, Zoido ha señalado que el PP rechaza "de manera contundente" los recortes de la PAC y se ha comprometido a seguir reivindicando desde Europa el aumento de los fondos de las políticas agrarias, "ya que es injusto que unos reciban más dinero y otros menos". Asimismo, ha pedido al Gobierno de España "que abandone la posición de actual y se ponga a trabajar en favor de los agricultores y ganaderos".