Graciela Díaz: "Necesité tres años para darme cuenta de que lo que viví, no lo merecía"

Graciela Díaz estuvo a las órdenes de Claudio García cuando militó en el Ciudad de La Laguna Clarinos y ha sido protagonista en la antena de la Cadena SER al explicar el tipo de trato que tenía con Claudio García Morales, técnico del club morado que ha sido cuestionado por jugadoras que ha tenido a sus órdenes por el trato que ha tenido para con ellas, comentando que “en el tema táctico él está capacitado puesto que prepara los entrenamientos, los partidos y el scouting, pero en el ámbito personal da mucho que desear. Pienso que cuando alguien es incapaz en lo personal, en el momento de tener que dedicarse a la parte táctica no va a funcionar. Si tus jugadoras no se sienten felices con lo que tienen que hacer, el rendimiento no va a ser el mismo” aseveró.

La que fuera jugadora del conjunto tinerfeño relató una parte de una sesión preparatoria en la que sufrió una falta grave de respeto al comentar que “en un momento dado paró el entrenamiento y a él le gustaba ser el centro de atención. Me rodé para corregir una posición y me dijo: una polla de las que te gustan, cuando él no sabe ni la relación que tenía ni lo que gustaba ni lo que no. Cuando volví a ponerme en donde pensaba que tenía que ponerme, me cogió del pelo hacia detrás y me colocó donde tenía que estar según él. Me pareció la gota que colmó el vaso porque no era la primera vez que me faltaba al respeto y lo enfrenté diciéndole que “ni mi padre me toca el pelo ni tú lo vas a hacer”, quedándose como parado y diciéndome que no era para tanto.

Graciela Díaz ha preferido sacar su versión de lo ocurrido tras haber pasado por una situación depresiva que requirió de asistencia psicológica tal y como reconoció, y lograr pasar página tras lo vivido: “Hay gente que se les muere alguien hoy y lo digieren mañana. En mi caso necesité tres años para darme cuenta de que lo que viví no lo merecía. Estuve diagnosticada con depresión post trauma y en su momento me costó asimilar lo vivido”, señaló la jugadora que se mostraba sin recursos para poder emprender acciones legales en aquel momento pues “lo que me pagaban ellos no me daba para comer en todo el mes y no podía pagar un abogado para denunciar. Tenía muchas cosas en contra y no tenía una relación de familia lo suficientemente fuerte como para poder sentirme apoyada”, explicó.

Por último, la que fuera jugadora del conjunto tinerfeño quiso dejar claro que sale a contar su historia sin ánimo de desprestigiar a nadie: “Esto no es una campaña contra Claudio sino que las jugadoras que nacen y crecen aquí lo tienen muy difícil para salir fuera y poder tener sus oportunidades. Si a eso le añades que tienes un entrenador que pierde la confianza en ti, lo que consigues es perder la ilusión en poder jugar en la élite”, finalizó.