Sin rastro de los datos de asintomáticos en el nuevo informe epidemiológico de Madrid

El boletín epidemiológico de la Comunidad de Madrid de esta semana no muestra ningún dato sobre la detección de asintomáticos en la región después de la controversia generada la pasada semana con este dato. El informe con fecha del 4 de agosto reflejaba que en la última semana de julio tan solo el 7'6% de los positivos notificados eran asintomáticos, cifra que ponía en evidencia el fracaso del trabajo de rastreo del gobierno madrileño.

Tras la publicación del informe de la pasada semana, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, informó en su rueda de prensa diaria que el Ministerio de Sanidad se reuniría con Madrid, dada la preocupación por las bajas cifras de asintomáticos de la región madrileña, que según Simón, rondan el 15%.

A esa reunión no tenía previsto acudir el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que finalmente sí se presentó debido a su "profundo malestar" por los datos arrojados por Fernando Simón, al que acusó de "deslealtad". Tras el encuentro, Escudero aseguró que "no es aceptable que desde el Ministerio se ofrezcan datos que no se corresponden con la realidad", ya que "el dato de asintomáticos detectados por Madrid es del 60%".

El dato de asintomáticos detectados por nuestra red epidemiológica es del 60%, por encima de la media de otras comunidades y se corresponde con el numero de PCR´s que realizamos.



No es aceptable que desde el Ministerio se ofrezcan datos que no se corresponden con la realidad. pic.twitter.com/mH1evsaQoV — Enrique Ruiz Escudero (@eruizescudero) August 7, 2020

Sin embargo, los datos del informe epidemiológico presentado por la propia Comunidad desmentían a Ruiz Escudero, responsable de la Consejería encargada de realizar el estudio. Y tras después de que se produjera la contradicción, la Comunidad de Madrid eliminó el párrafo que reflejaba los bajos datos de asintomáticos y que desmentía al propio Ruiz Escudero. Este martes, en una entrevista en Onda Madrid, el Consejero aseguraba que "era un dato provisional y a la vez erróneo".

Los informes contradictorios de la Comunidad de Madrid / CADENA SER

Una semana después, la Comunidad ha vuelto a publicar este informe en el que no aparece ninguna referencia a los asintomáticos. Ni al 37% que correspondían al periodo comprendido entre el 11 de mayo al 2 de agosto; ni al 19'4% de las últimas dos semanas analizadas; ni al 7'6% de la última semana de julio; ni al 60% del que hablaba el Consejero.

Para la oposición, este hecho es "inaceptable". El diputado de la Asamblea José Manuel Freire sostiene que "las estadísticas muestran que no se está haciendo el rastreo y la Comunidad decide borrarlas y no volver a publicarlas, pediremos cuentas en la Asamblea y por todos los medios posibles".

La curva sigue subiendo

En el informe de esta semana, la curva de contagios continúa subiendo en la última semana analizada, del 3 al 9 de agosto. El total de positivos es de 4.698 solo esos siete días. El 34% de ellos tenían algún factor de riesgo para COVID-19. El municipio que más acusó los contagios esa semana fue Móstoles, con 119 positivos cada 100.00 habitantes. Y en cuanto a Madrid capital, que sumó 2.573 positivos del 3 al 9 de agosto, el distrito más golpeado fue Usera, con una incidencia acumulada de 217 contagios cada 100.000 habitantes..