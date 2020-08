Preocupación entre el personal de los hospitales por la escasez de medios de cara a septiembre

Madrid encadena ya cinco semanas consecutivas con un incremento de casos. El ascenso de la curva es evidente. En la última semana, se han detectado 5.539 casos más, aunque los expertos y las autoridades centrar su atención en el dato de ingresos hospitalarios, porque es el indicador que mejor permite conocer la gravedad de la situación. Oficialmente, según la Consejería de Sanidad hay 505 personas ingresadas y no ningún hospital tiene más de seis pacientes con coronavirus en la UCI. Ahora mismo el reparto, sostiene la Consejería, es muy homogéneo entre los centros, pero aún así, en la SER hemos revisado las cifras que van recopilando los propios profesionales. La conclusión es que no esperaban un rebrote tan pronto, se ha adelantado, y lo peor, temen que esa segunda ola del otoño, les coja con la guardia baja, porque no ha habido un refuerzo de plantilla.

Han llegado al mes de agosto, las contrataciones no son las prometidas y el personal se va, tras unos meses muy duros, de vacaciones. Esto tiene un doble efecto: por un lado, este repunte de la enfermedad que ha llegado antes de lo esperado; por otro, la situación que temen en en los próximos meses. "Entre el personal sanitario hay mucha preocupación y ansiedad. Es cierto que esperábamos que se produjese un aumento de casos, pero no lo esperábamos tan pronto", señala Leticia, enfermera del 12 de Octubre.

El 12 de Octubre es, con diferencia, el hospital con más pacientes ingresados por coronavirus: 76 según la tabla de seguimiento que elaboran los propios profesionales sanitarios. Estos datos no son oficiales, así que pueden variar ligeramente con respecto a los que ofrece la Consejería, pero constituyen un indicador bastante fiable de la situación hospitalaria, al ser recogidos de primera mano por el personal hospitalario. Según estos números, hablamos de 564 ingresados por covid-19 en hospitales de la Comunidad. Tras el 12 de Octubre, el Hospital de Móstoles es el que tiene más casos, seguido del Gregorio Marañón.

"Muchos nos preguntamos que si en agosto, con la actividad de la ciudad muy reducida y con mucha gente fuera ya estamos así, ¿qué va a pasar cuando empecemos a recuperar el ritmo normal?", señala Leticia. La situación, aún así, de momento es sostenible en general. Algo más tensa en el 12 de Octubre, que ya ha reprogramado algunas cirugías no urgentes para preparar la atención a pacientes de covid-19.

Otro de los que tienen más casos, el hospital de Móstoles, que adoptó la misma decisión de suspender operaciones la semana pasada. De momento no hay previsión de colapso según los sanitarios consultados, porque deriva pacientes a otros centros. Sin embargo, alarma la falta de personal, ya antes y ahora lógicamente mermado por las vacaciones de los sanitarios, y asusta lo que podría venir en septiembre. "Nos tememos lo peor en lo que viene, porque no se están tomando medidas fuera. Las medidas de rastreo son insuficientes en la atención primaria por las vacaciones y porque no se ha contado con ellas", indica Juan José, médico de este hospital.

Centros como La Paz, la Princesa o el Clínico aseguran que la situación a día de hoy es normal. Mantienen la actividad prevista y no han suspendido ninguna intervención. Personal de la Paz, sin embargo, afirma a Radio Madrid que ya se están vaciando plantas para disponerlas para pacientes con coronavirus. Están empezando a habilitar esas plantas "en previsión de que va a haber un aumento importante en los próximos días de pacientes con covid que vana a necesitar ese ingreso", dice Victor, enfermero del Hospital de La Paz.

La Consejería de Sanidad, en todo caso, llama a la calma. Recuerda que ahora mismo solo se está utilizando menos del 5% de de los recursos disponibles para el coronavirus. Indica también que hay pocos pacientes en la UCI y que muchos de los que están en ella, no son casos tan graves como los que se dieron en los peor de la pandemia.