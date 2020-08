El Govern reducirá el número de personas en reuniones

El Govern se plantea reducir el número personas en las reuniones tras el incremento "exponencial" de casos en coronavirus. Eso sí, no tiene pensado copiar ninguna de las fases de la desescalada. Además, no descartan volver a confinar algún núcleo de las Islas, aunque según Salud Pública, no van a hacerlo porque los brotes están dispersos.

Balears sufre estos últimos días cifras de contagio de coronavirus "preocupantes". Sólo ayer se notificaron 228 nuevos positivos. Maria Antònia Font, directora general de Salud Pública, explica que este incremento se debe a que es verano, la gente tiene vacaciones y, por lo tanto, se reúnen más. Según augura, en septiembre se estabilizará la curva porque volverán los horarios habituales de trabajo y el curso escolar. Sin embargo, para evitar la propagación de la enfermedad, el Govern va a reducir el número de personas en reuniones. "Lo estamos estudiando aún, pero va en la misma línea de la desecalada, cuando estábamos en fase 2 o 3. No copiaremos ninguna fase, pero reduciremos aforos de los lugares relacionados con los casos que se dan últimamente", subraya Font.

Esta última semana se han detectado 26 nuevos brotes que se suman a los que ya había. Son brotes que se dan, sobre todo, en el ámbito familiar y es ahí donde se producen los contagios. Salud Pública trabaja ya en "parar esta cadena de transmisión".

Por este motivo el hotel Palma Bay abrirá a partir de la semana que viene sus puertas para alojar a personas enfermas que no puedan cumplir adecuadamente el aislamiento del resto de su familia en su casa. No obstante, Font asegura que todavía no hay presión en los hospitales, aunque los centros ya están preparados para una segunda oleada. Por otro lado, la situación más alarmante se encuentra en Mallorca, donde "una persona ya contagia a más de una". Mientras, en Menorca, Ibiza y Formentera el panorama es más óptimo.

Los números, dice Font, no le tranquilizan. Y es que si los casos que se notifican siguen al alza, Alemania, que el principal mercado turístico de las Islas, podría cerrar fronteras con Balears porque se ha sobrepasado el umbral. Desde Salud Pública aseguran sentir "temor" y "habrá que ver si el umbral se mantiene".

Salud Pública apunta que debido a la incidencia del virus en las residencias durante el estado de alarma, muchas personas mayores ya están inmunizadas. Así pues los afectados por el COVID-19 son ahora jóvenes de menos de 40 años. De hecho, la mayoría de personas ingresadas en los hospitales forman parte de este sector de la población. Señala Font que son los que más se mueven y se reúnen entre sí, olvidando las medidas de seguridad.

Como dato positivo, Font destaca que en los brotes que se detectan no llegan a los 10 casos positivos de coronavirus. Asimismo pide responsabilidad a toda la ciudadanía para evitar la propagación del virus.