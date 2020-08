Premià de Mar-Suècia: la ruta de la marihuana conreada a Catalunya

Dos germans suecs d'entre 25 i 30 anys dirigien des de Premià de Mar el negoci de compravenda de marihuana cap al nord d'Europa. Porten un mes i mig en presó preventiva després de ser detinguts pels Mossos d'Esquadra, que van haver de precipitar l'operatiu per evitar que aquests dos individus cometessin assalts violents contra altres traficants i la sang arribés al riu.

Els dos germans "treballaven com un grup autònom amb el seu negoci de tràfic de drogues a través de paquets postals però també col·laboraven amb altres grups donant protecció i planificant assalts", explica el sergent responsable de la investigació de Mossos, que ha dirigit el jutge d'instrucció 1 de Barcelona. De fet, la policia sueca va fer arribar als agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) informes preocupants sobre aquests individus, relacionats al seu país amb tirotejos i assassinats vinculats amb el tràfic de drogues. "Solien anar armats", explica el cap de la investigació.

Els tentacles dels suecs van ampliar-se quan un altre grup criminal format per britànics els va proposar donar sortida a la droga que conreaven massivament en cases d'alt nivell, principalment al Maresme per les quals pagaven uns 2.500 euros al mes de lloguer. La policia va trobar droga en sis cases: dues a Premià de Mar, una a Cabrils, Vallromanes, Sant Fost de Campsentelles i Abrera. I la resta d'entrades i escorcolls es van escampar per altres municipis del Vallès Oriental, Baix Llobregat i el Bages.

Els britànics necessitaven algú que tingués una estructura logística per treure la droga de Catalunya i aleshores va aparèixer en escena una altra organització criminal formada per polonesos que es dedicava a traficar amb marihuana oculta a l'interior d'escalfadors dins de camions. Els feien importar a Catalunya des de Polònia i els preparaven en un local de Granollers.

Els investigadors van constatar que havien fet almenys tres viatges amb aquest tipus de carregament i van interceptar un camió que duia un escalfador amb 20 quilos de cànnabis assecat i empaquetat, preparat directament per consumir. "Un quilo de marihuana val aquí 1.500 euros, una xifra que es multiplica per tres a mesura que passa fronteres i arriba al nord d'Europa", explica el sergent de la unitat responsable del cas.

La DIC anava darrera d'aquest grup des del juliol de l'any passat. Van punxar telèfons i van constatar que pretenien blanquejar els elevats beneficis "amb la compra de criptomoneda o fins i tot amb la compra dels habitatges on conreaven la droga que tenien en lloguer". Aquesta part de la investigació encara continua oberta per seguir estirant el fil. Durant els escorcolls, la policia va trobar 137.000 euros en efectiu, a banda de 1.900 plantes i 100 quilos de marihuana a punt per vendre.

La xarxa desarticulada pels Mossos estava formada per 3 suecs, 6 britànics, 9 vietnamites, la majoria treballaven com a jardiners vigilant les plantacions i dos espanyols, un d'ells anomenat l'electricista perquè va ser l'encarregat d'adaptar tot el cablejat de les cases per poder muntar els cultius i robar la llum a la companyia. Només els dos germans suecs estan en presó preventiva. La resta ha quedat en llibertat amb càrrecs. "Temeu que puguin reorganitzar-se?", preguntem al sergent. "Volem pensar que no", conclou.