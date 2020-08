Madrid contrata por 300.000 euros al laboratorio que criticó por no informar de los positivos del Fuenlabrada

El pasado 22 de julio, el Gobierno de la Comunidad de Madrid abrió una investigación para aclarar por qué el laboratorio SYNLAB Diagnósticos, el contratado por la Liga para hacer los test a los jugadores del Fuenlabrada, no le notificó el positivo que provocó el brote: “El laboratorio que realizó la prueba de coronavirus al Club Fuenlabrada no lo notificó como debiera, estamos averiguando por qué tardó tanto tiempo en enviar esas pruebas", denunció el vicepresidente, Ignacio Aguado, tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.

Pues bien, ahora, la Comunidad de Madrid ficha al mismo laboratorio al que criticó. La Consejería de Transportes ha firmado por la vía de emergencia, es decir, sin publicidad, un contrato con SYNLAB Diagnósticos valorado en 297.321 euros para que realice pruebas frente al COVID-19 entre toda la plantilla de Metro (unos 7.000 empleados). Ese contrato tendrá una duración de un año y se ha adjudicado primando la oferta económica “más baja”.

Un contrato opaco

La Consejería de Transportes ha cerrado este contrato por la vía de emergenica, eso le permite saltarse muchos trámites, y entre ellos, la información pública sobre los detalles del proceso de licitación. En la resolución de la adjudicación solo se detalla que contactaron con 6 laboratorios (no se se especifica su nombre), de los cuales 4 presentaron oferta (tampoco se dice cuáles), y de estos, 2 se excluyeron “por no cumplir los requisitos técnicos”. No se explica más. En el portal de contratación de la Comunidad de Madrid no se da más información sobre esta adjudicación, ni cuáles fueron los requisitos que no cumplían las empresas excluídas, ni qué otros laboratorios se presentaron a este contrato .

Sistema de pago

El sistema de facturación que han pactado con este laboratorio privado es bastante complejo, será por tramos, de tal forma que pagarán en función del número de pruebas que se hagan, y en base a quién recoja las muestras. Es decir, por ejemplo, hasta 1.000 test, si las muestras las recoge el personal del Servicio Salud de Metro y las envía al laboratorio, la Comunidad de Madrid pagará 45.300 euros. Pero si es el personal del laboratorio el que se tiene que desplazar hasta el Metro, hasta 1.000 test, el precio sube a los 52.300 euros.

En el mes de julio, Metro de Madrid recibió una autorización a la Dirección General de Salud Pública para hacer test serológicos a su plantilla durante agosto y septiembre para conocer la prevalencia de la enfermedad entre sus trabajadores durante la pandemia del Covid-19. Según informó Europa Press, fuentes del suburbano aseguraron que dichas pruebas tendrían un carácter voluntario (cuya solicitud de participación se pondrá a disposición de la plataforma interna 'Andén central' y otros medios informáticos) y en caso de que el resultado de estas no sea concluyente, se prescribirá al trabajador una prueba PCR para la confirmación del diagnóstico.

Desde el suburbano han recalcado que este estudio arrojará datos de prevalencia de la enfermedad entre los empleados de la compañía, determinando la existencia de anticuerpos frente al coronavirus en los empleados de Metro. Además, se persigue evaluar cambios en esta prevalencia para monitorizar la evolución de la epidemia. Su metodología incluye la medición de anticuerpos en suero (IgG e IgM), realizada por personal sanitario mediante un ensayo de inmunoadsorción enzimática, conocido como método ELISA.

La Mesa del Congreso de los Diputados también adjudicó, antes del caso Fuenlabrada, también por la vía de emergencia a la empresa Synlab Diagnósticos Globales la realización de test por un importe de 79.000 euros.