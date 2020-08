La Sala de Vacaciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ampliado, de forma cautelar, el horario para el cierre de los establecimientos de ocio nocturno. No obstante, ratifica la clausura de las pistas de baile.

En declaraciones a Radio Bilbao, el gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez, ha dicho que ahora mismo hay una máxima incertidumbre. "Hoy viernes a las dos de la tarde los pubs van a cerrar a las 3 de la madrugada y las discotecas a las 5. Pero lo que no sé es qué puede pasar en unas horas, no sé si a las cuatro, a las cinco o a las seis cambia el escenario", ha señalado Sánchez.

El TSJPV ha dictado auto este viernes en el que suspende provisionalmente la ejecución de la restricción del horario establecido por el Gobierno Vasco para que los locales de ocio nocturno cerraran sus puertas a la 1:30 de la madrugada. En él, considera que las medidas pueden llevar al cierre de empresas, algo de "imposible reparación" si la sentencia es favorable a los hosteleros, que impugnaron la orden del Ejecutivo.

El alto Tribunal vasco da respuesta, de esta forma, a las medidas cautelares solicitadas en los recursos interpuestos por las asociaciones de hostelería de Bizkaia y Gipuzkoa contra las limitaciones al ocio nocturno decretadas por la consejera de Salud, Nekane Murga. Los hosteleros alegaron que esta medida ponía en peligro el empleo de 4.000 trabajadores. Contra el auto cabe recurso de reposición que deberá presentarse en el plazo de cinco días.

El Departamento de Salud estableció, mediante orden del pasado 27 de julio, en vista de la evolución de la situación epidemiológica, que los establecimientos hosteleros, como bares, restaurantes, txokos o discotecas, no podrían permanecer abiertos más tarde de las 01.30 horas todos los días de la semana. También mantenía la medida de prohibir la apertura de las pistas de baile y, en su lugar, colocar mesas.

La resolución del TSJPV, cuyo ponente es el presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo, Luis Garrido, ha decidido ampliar el horario de los pub hasta las tres de la madrugada y de las discotecas hasta las cinco, el ordinario del resto del año, pero sin proceder a la ampliación de una hora que establece la normativa en verano. En todo caso, mantiene la clausura de las pistas de baile.

El aforo, no obstante, continúa siendo el mismo tras la entrada en la 'nueva normalidad', es decir, del 60%, algo que los hosteleros no presentaron en el recurso a principios de semana.

Recurrirán el cierre del Gobierno central

Las Asociaciones de hostelería de Bizkaia y Gipuzkoa volverán a presentar recurso contra la orden del Gobierno Vasco que decrete nuevamente la limitación de horarios de bares, pubes, discotecas y salas de baile, acordada este viernes por unanimidad por las comunidades autónomas y el Gobierno de España.

Las asociaciones de hosteleros de Bizkaia y Gipuzkoa consideran que, mientras la decisión adoptada este viernes por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no se sustancie en una orden y esta se publique en los boletines oficiales de cada comunidad autónoma, porque no es una resolución de carácter nacional al no estar vigente ya el Estado de Alarma, dicha decisión no deja de ser "una mera declaración de intenciones del conjunto de las comunidades autónomas".

Los hosteleros vascos calculan que hasta que se publique la nueva norma "que modifique la orden que nosotros hemos paralizado con nuestro recurso pasarán, como mínimo, 24 horas, aunque pueden que sean más".

Han adelantado, que, cuando se adopten las medidas que ha anunciado este viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, los hosteleros vascos las recurrirán de nuevo ante el Tribunal Superior del País Vasco que, según los hosteleros, volverá a ser el órgano judicial competente para resolver el pleito, al ser nuevamente una orden administrativa de carácter autonómico.