Las familias de Balears retrasan la compra de los libros y material escolar

Queda menos de un mes para que los alumnos vuelvan a las aulas y los padres y madres no tienen muy claro si comenzarán las clases y si de hacerlo por cuánto tiempo será. Ante la incertidumbre por el inicio de curso más extraño que se recuerda, la mayor parte de las familias está retrasando la compra de los libros y material escolar, y esperan a ver cómo evoluciona el curso.

Son pocas las familias que ya han realizado las compras de cara al próximo curso porque en general prefieren esperar a ver cómo evoluciona la situación epidemiológica en Baleares. La SER ha hablado con una madre que señala que "es preferible esperar y ver cómo evoluciona todo". Mientras, un padre dice: "Esperaré a ver si los colegios abrirán o no. En función de eso, compraré los libros".

Por otro lado, hay padres y madres que comprarán el material a pesar de la incidencia del coronavirus en Baleares, pero lo harán más tarde porque así suelen hacer. "Esperaré a más tarde, pero no por coronavirus. Yo siempre espero a última hora a comprar las cosas", nos cuenta Pilar, una de las madres entrevistadas.

En las empresas ya están notando una caída en las ventas de la campaña de la 'Vuelta al cole'. María Berga, de la Distribuidora Rotger, dice que hay descenso "homogéneo" en las ventas, tanto en libros de texto como en material escolar: "La gente viene, pero de una forma más separada y gradual".

A pesar de los malos resultados de esta campaña de vuelta al cole, la distribuidora tiene la esperanza de incrementar sus índices en las próximas semanas a medida que se acerque el inicio del curso. Eso sí, añade que es muy probable que el consumo caiga porque depende "muchas familias afectadas por el ERTE".

El Corte Inglés, una gran superficie, sostiene que esta campaña funciona, de momento, igual que otros años. Las previsiones no son malas, pero sí viven este regreso a las aulas con "incertidumbre" porque no saben "cómo será el comportamiento de compra". Antonio Sánchez, responsable de comunicación, añade que "habrá reducciones".

La vuelta al cole, subraya Sánchez, es un gasto fijo que cada año se hace tanto en uniformes como libros de texto y material escolar. La campaña no preocupa en El Corte Inglés: "Es una de las campañas en que menos se nota la crisis porque es un gasto necesario".

Por su parte, los pequeños establecimientos no están pasando por su mejor momento. Dani Palmer, dependiente de la papelería Alfil, apunta que este año, debido a la pandemia, las editoriales "hacen menos libros de los que hacían por no pillarse los dedos si hay un confinamiento". Por este motivo, la gente está "asustada" y "todo el mundo pide rápido los libros para no quedarse sin ellos".

De momento este es el panorama en lo respectivo a la vuelta a las aulas. Incertidumbre, desconfianza y miedo. Las familias parece que están esperando, unos por tradición y otros para ver cómo evoluciona la pandemia. Algo que las empresas ya están notando en sus índices de ventas.

Desde PIMECO también reconocen contención del gasto por parte de padres y madres, su presidente Toni Fuster señala que a mediados de agosto la campaña para la vuelta al cole suele despegar, pero este año ante el qué pasará en los centros y las dificultades económicas de muchas familias, se mantiene en el aire.

Reconoce Fuster desde PIMECO que es tiempo ahora para las familias de reorganizar gastos y la mayor parte de los recursos están yendo a la alimentación, si bien tendrán que hacer la inversión en la educación de sus hijos, pero no serán tan grande como otros años.

Dice Fuster que el sector del comercio también está en una situación difícil en la que ni el consumo local puede cubrir el que los establecimientos no pierdan dinero, y es que en julio ya la media fue de un 70 por ciento por debajo de las ventas del año pasado y no se prevén mejoras de cara al invierno. Señala Fuster que los comerciantes están esperando a acabar la temporada turística y después muchos tendrán que tomar decisiones y habrá algunos que tengan que cerrar.