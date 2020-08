Los agricultores valencianos plantean hacer PCR a todos los temporeros y piden a la Generalitat que los pague

Quedan menos de quince días para que empiece la campaña de la vendimia en el interior de la Comunitat Valenciana y, unas semanas después, empezará la de los cítricos, que se alarga durante muchos meses. Los agricultores trabajan ya en cómo organizar la recogida, en la que trabajarán miles de temporeros, y que tendrá que incluir nuevos protocolos de seguridad para evitar que se convierta en foco de contagios del coronavirus.

En la Comunitat Valenciana la campaña citrícola, que se prolonga durante varios meses, hace que la mayoría de temporeros sea gente que vive aquí y la movilidad se reduce al 20 por ciento de la plantilla, lo que facilitará los controles y permitirá que los empleados vivan en sus propias casas. Sí que hay preocupación por esa parte de temporeros que vendrán de fuera y que habitualmente se alojan en casas muy pequeñas y junto a mucha otra gente. Para evitarlo, la Conselleria de Agricultura y la Federación de Municipios han puesto en marcha una red de espacios públicos donde poder alojar a los temporeros que se contagien de coronavirus, y facilitar su aislamiento. La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, explica que es una red muy importante y que se extenderá por todo el territorio, ya que la campaña citrícola abarca toda la Comunitat.

Crear cuadrillas estables

Pero no es la única medida que se está diseñando para evitar contagios de coronavirus. En la conselleria reconocen que este es un sector esencial y que garantizar la recogida de la fruta será imprescindible para que funcione la cadena alimentaria. Por eso, se propone que los agricultores creen cuadrillas estables de recogida que no se relacionen entre sí, para facilitar la trazabilidad en el caso de contagio y evitar una parada técnica de toda la empresa.

Los agricultores están de acuerdo con esta medida y ven también con buenos ojos la red de viviendas que ha creado la Generalitat, pero insisten en que es imprescindible hacer pruebas PCR a todos los trabajadores del sector antes de que empiece la campaña. Carles Peris, secretario general de la Unió de Llauradors, pide a la Conselleria que la Administración también colabore en pagar estas pruebas porque, si no, supondrán un gasto extra para los agricultores.

Mollà: "El sector del campo no es diferente a otros, en este aspecto"

Pero la consellera ya avanza que la Generalitat no se plantea costear las PCR de las empresas agrícolas porque, dice, no son diferentes al resto de empresas de la Comunitat Valenciana. Cree que lo importante es que las empresas cubran los protocolos y, sobre todo, que no acuda a trabajar nadie que tenga síntomas y que se comunique de forma inmediata a las autoridades sanitarias.

Y desde los sindicatos piden, sobre todo, más inspecciones para acabar con la explotación laboral y garantizar que se cumplen los protocolos sanitarios. Delia García, responsable de Agricultura de Comisiones Obreras, reconoce cierta preocupación por la movilidad que se da en el sector e insiste en la necesidad de hacer pruebas PCR antes de empezar la campaña.

La campaña de la vendimia empieza la última semana de agosto, como decíamos, y para ese día todos los protocolos tienen que estar ya en marcha. El objetivo es garantizar que se puede recoger la uva primero y las diferentes variedades de cítricos más tarde con una producción que este año se espera que sea mayor que la del año pasado.