Comienza el cribado de voluntarios de 18 a 40 años

Han comenzado los cribados de personas de edades comprendidas entre los 18 y los 40 años del municipio de A Coruña en el Centro de Salud del Ventorrillo que continuarán en horario de mañana y tarde todos los días. Se han realizado los PCRs a personal municipal de los concellos del área y a colectivos expuestos al Covid con los voluntarios de los municipios de Cambre y Carral en el PAC de la primera localidad.

Inés Rey pide que no se estigmatice a ningún barrio

La alcaldesa Inés Rey ha pedido que no se estigmatice a ningún barrio que haya dado muchos positivos porque los datos tienen que ver con el número de habitantes: " De entrada pediría que no se estigmatizara a ningún barrio no colectivo, el agra del orzan es el barrio con más densidad de población de europa y es lógico que hay mucha gente en barrios donde la densidad de población es muy elevada, pero no quiere decir que la incidencia sea mayor en esas zonas que en otras, el virus no distingue"

Se someten a los PCR integrantes del personal municipal de cada Concello, el gremio de las farmacias, el de los taxistas y las fuerzas de seguridad. También se están sumando otros colectivos como personal de supermercados.