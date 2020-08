Linares: "Sin duda apostaría por Saúl y Bárcenas; son dos jugadores diferenciales"

Miguel Linares, ex delantero del Real Oviedo y reciente fichaje de la SD Ejea, equipo de la Segunda División 'B', atendió este viernes la llamada de SER Deportivos Asturias para analizar cómo será su nueva aventura, lo que ha sido este final de temporada con el Real Zaragoza y toda la actualidad que rodea al propio Real Oviedo.

En relación a su fichaje por la SD Ejea, el atacante señaló que "esta es una muy buena opción. El club quiere hacer un proyecto importante. Me lo propusieron y estoy ilusionado. Vuelvo a una categoría en la que ya hice muchos goles". Además, explica que "creo que no es un paso atrás. El año que viene el primer objetivo va a ser la salvación y lo segundo pelear por entrar en la 2ºB Pro que quieren hacer. Sería muy importante".

El delantero aún estuvo compitiendo hasta hace prácticamente una semana, cuando el Elche dejaba fuera de la fase de ascenso a Primera División al Real Zaragoza. En referencia a esa eliminatoria ante el cuadro ilicitano, Linares destacó que "los playoff al final se deciden por acciones puntuales. En Elche creo que fuimos superiores, pero no lo aprovechamos. En casa pienso que también fuimos superiores y dispusimos de buenas ocasiones, pero no marcamos, y ellos en una que tuvieron se adelantaron, y eso se paga". Pese a ello, el delantero reconoce que "me gustaría que subiese el Elche. Estuve tres años allí y me trataron muy bien".

Una de las losas que el Real Zaragoza arrastró desde el regreso de la competición fue la dificultad a la hora de sacar adelante sus encuentros. En especial los de casa, donde solo cosecharon una victoria en seis encuentros. Uno de esos partidos en La Romareda fue ante el Real Oviedo. Los azules se llevaron los tres puntos tras un partido casi perfecto. Desde el otro lado, Linares afirmó que "contra el Oviedo sabíamos que ganando estábamos en ascenso directo. Y que venga un rival y se ponga 0-4 es imperdonable. Me fui muy fastidiado, como todos mis compañeros, pero son cosas que pasan en el fútbol".

Preguntado precisamente por el Real Zaragoza, Linares admitió que "ha sido un sueño vestir la camiseta del Zaragoza. Subir a Primera habría sido un sueño inimaginable, pero he disfrutado mucho vistiendo la camiseta del Zaragoza". El atacante también añade que "la historia del Zaragoza es una historia al alcance de muy pocos. Hay pocos clubes en España con semejante palmarés".

Además, preguntado las similitudes durante sus etapas en Zaragoza y Oviedo, Linares cree que son dos ciudades que "se asemejan mucho porque están muy volcadas con el equipo. Tienen dos aficiones increíbles y dos estadios en los que se vive el fútbol de manera espectacular. Son sitios en los que si te quieres sentir futbolista es muy bonito estar".

Preguntado por el Real Oviedo, el atacante señaló que "de la ciudad lo echo todo de menos. Siempre hablo con Saúl, con Gabri -fisio-, con Christian… Cuando dejen entrar a los estadios iré al Tartiere. Ayer hablaba con unos amigos y les decía que no voy a a jugar, pero con la bufanda seguro".

Además, Linares explicó que "el final de temporada del Oviedo lo viví desde la distancia y esperando lo que al final pasó, que fue la salvación. Muchas veces el fútbol cuando dice que no es que no. Nosotros antes del parón éramos un equipo que iba a acabar en Primera, y tras el regreso solo sacamos 10 puntos de 33. Intentas hacer lo mismo, pero cuando el fútbol dice que no es que no. El fútbol es capriochoso y al Oviedo esta temporada le ha quitado mucho. Ojalá este año no pase lo de la temporada pasada y pueda acabar arriba".

Por útlimo, Linares se mojó en un asunto de máxima actualidad e interés dentro del Real Oviedo: la continuidad de Saúl Berjón y Yoel Bárcenas. El ariete asegura que "sin duda, apostaría por Saúl y Bárcenas. Son dos jugadores diferenciales en cualquier equipo. Saúl es un jugador de primer nivel. Es verdad que por las lesiones que ha tenido no ha podido rendir al máximo, pero dentro del vestuario es un jugador que tienes que tener sí o sí. Además, dentro del campo, si está a tope, es un tío imparable. Tiene números al alcance de muy pocos".