Castilla-La Mancha clausura la actividad de prostíbulos

Castilla-La Mancha clausurará la actividad de clubes de alterne o prostíbulos, "independientemente de la licencia de actividad con la que funcionen". Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, que ha aclarado que había dudas sobre el cierre. El Gobierno regional hace suya, por tanto, la petición de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la que ha pedido a las Comunidades Autónomas el cierre de locales destinados a la prostitución. Esto tras las labores complicadas de rastreo que está generando el caso detectado en Alcázar de San Juan en un prostíbulo.

La medida está dentro del decreto aprobado por el Gobierno regional este viernes, donde se adapta la norma acordada en el Consejo Interterritorial de Sanidad celebrado hace una semana. Además, queda prohibida la actividad en discotecas, pubs o salas de baile durante las 24 horas del día.

Más normas

En nuestra región estará permitido fumar siempre que haya de por medio dos metros de distancia. Tampoco se podrán celebrar reuniones con más de diez personas, ni en domicilios ni en los locales de ocio. Las visitas a las residencias de ancianos se quedan en una hora por persona, como avanzó Fernández. Los mayores tampoco podrán salir del centro.

Los eventos multitudinarios, como pueden ser bodas, bautizos o comuniones, solo se admitirá el 75 por ciento del aforo y con butaca preasignada. En el caso de los velatorios, si están al aire libre podrán juntarse hasta 25 personas, en el interior solo 10 personas y en el acompañamiento fúnebre, hasta 15 personas. Las fiestas populares quedarán suspendidas, a excepción de la celebración religiosa.

Los mercadillos también tendrán que reducir su aforo hasta el 50 por ciento de puestos. La Junta también suspende las actividades culturales y de ocio conocidos como los campamentos. También estará prohibido ingerir bebidas en el transporte público.

En cuanto al consumo de alcohol en la calle, la Junta pedirá el extremado control para que no se puedan consumir bebidas en la vía pública. "Si estamos limitando el ocio nocturno, no podemos permitir que se haga botellón en la calle", ha dicho el consejero. Así, ha llamado a extremar la precaución en todas las localidades, esté prohibido o no el botellón, para aumentar la vigilancia.

Cuándo entra en vigor

La norma se publica esta noche a las 00:00, pero entra en vigor al día siguiente, por lo que las medidas empezarán a estar vigentes a partir de las 00:00 del domingo. Por ejemplo, "quien esté el sábado cenando fuera de casa, a la una de esa madrugada tiene que retirarse", ha explicado el consejero de Sanidad.

Responsabilidad

"No puede ser que alguien que se encuentra mal, que tiene síntomas, esté campando a sus anchas", ha señalado Fernández, que añadía que han encontrado mucha gente que va al médico a los tres días de tener síntomas como tos o fiebre y que han salido durante esos días.