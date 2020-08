"Me siento como un policía", la impotencia de los trabajadores del turismo

"Me siento como un policía, la gente no hace ni caso", es el comentario más repetido entre los trabajadores del turismo en la isla de Lanzarote. "Aquí la gente hace lo que quiere, están de vacaciones y no quieren que les molestes", afirma un socorrista acostumbrado a lidiar con turistas de todas las nacionalidades. "La mascarilla es obligatoria, en la piscina lógicamente no tienen que llevarla, aun así, les recordamos que se las pongan cuando van al bar o al baño, pero muchos no hacen ni caso", explica otro empleado.

Los hoteles de Lanzarote están haciendo un gran esfuerzo por mantener la seguridad durante las comidas, sin embargo, la relajación es mucho mayor en el bar y en el entorno de la piscina. En Canarias es obligatorio llevar la mascarilla en todos los espacios públicos abiertos y cerrados, sin embargo, basta con darse una vuelta por algunos establecimientos turísticos de la isla para darse cuenta de que en la práctica, numerosos turistas se saltan esta norma.

"En la hamaca se quitan la mascarilla y luego se mueven por la piscina sin mascarilla", explica un empleado. Mientras se celebran las actividades de animación con los niños, los turistas bailan, cantan, miran y aplauden sin respetar la distancia de seguridad en el exterior de la piscina y sin ponerse la mascarilla. "Hay muchas cosas que en teoría no se pueden hacer y se están haciendo, la gente está de vacaciones", explica otro empleado.

Lanzarote suma cerca de 70 nuevos casos de coronavirus este fin de semana, alcanzando los 206 activos, récord histórico desde que empezó la pandemia

Lanzarote registró el viernes 35 contagios en un solo día, se trata del récord de contagios en un día desde que empezó la pandemia. Este domingo Lanzarote suma 32 nuevos casos, alcanzando la cifra total de 206 activos en la isla. La mayoría están en aislamiento domiciliario y con evolución favorable, pero siete personas permanecen ingresadas en el Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote, una de ellas en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos desde hace más de una semana. Entre ellos veinticuatro turistas y 88 casos cuyo origen está todavía pendiente de identificar. Tres turistas han sido evacuados de La Graciosa, uno de ellos contagiado de coronavirus.