Las Pitiusas registran 436 enfermos por Covid-19 y crecen las hospitalizaciones

Se mantiene el aumento de nuevos casos de coronavirus en las Pitiusas y, lo que es mucho más preocupante, aumentan las hospitalizaciones y los casos graves.

De hecho, seis pacientes están en las Unidades de Cuidados Intensivos, tres en Can Misses y otros tres en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. En total, hay 26 casos de Covid-19 ingresados en centros hospitalarios, 11 más que el pasado viernes.

La gerente del Área de Salud de las Pitiusas, Carmen Santos, dice que las tres personas ingresadas en UCI de Can Mises "son pacientes de edad avanzada y con patologías previas". Santos afirma que la gran mayoría de pacientes infectados son residentes en Ibiza y Formentera " y en torno a entre un 10 y un 15% son turistas".

En cuanto a los casos leves que están siendo tratados en sus domicilios por los equipos de Atención Primaria, hay 375 personas en Ibiza y 35 en Formentera. La cifra total de personas contagiadas sube hasta las 436. Son 86 casos activos más que el pasado viernes

Hay también más sanitarios contagiados. Actualmente son 20 los que están de baja y otros 72 están en situación de aislamiento y vigilancia activa.

El portavoz del Comité de Enfermedades Infecciosas del Govern, Javier Arranz, no tiene dudas de que las Pitiusas y toda la Comunidad Autónoma están ya en una fase clara de "transmisión comunitaria" del coronavirus y dentro de "una segunda ola" . Advierte de una situación "preocupante" y apela a la responsabilidad ciudadana.

En las terrazas, pide que una vez que se haya hecho la consumición se lleve puesta la mascarilla. A los jóvenes que no sigan con prácticas de riesgo como compartir bebidas o no mantener la distancia de seguridad y en las reuniones familiares que se reduzca en lo posible el número de asistentes. Insiste en que no hay "ninguna excusa" para detener la transmisión de esta infección y que esto es una responsabilidad de todos. "Estamos teniendo un pequeño repunte de ingresos, también en la UCI y parte de esas personas fallecerán".

Por todo ello, vaticina que los casos seguirán aumentando en los próximos días y en función de la evolución ya anuncia que se verán "nuevas decisiones" en forma de restricciones por parte del Govern.

Arranz dice que "no se está en una situación crítica del sistema sanitario y no se quiere llegar". Por eso repite una y otra vez que es de vital importancia adoptar las medidas de prevención para controlar la transmisión. Una de las medidas que podrían implantarse en Ibiza son los cribados masivos. El portavoz del Govern dice que este tipo de medidas "deben diseñarse de forma adecuada".

Asimismo, apunta que Baleares es la sexta autonomía española que más pruebas PCR hacer por cada mil habitantes, pero recalca que muchas de estas pruebas son positivas y "esto es lo que nos preocupa".