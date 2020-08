La población vive la situación actual con "intranquilidad" e "inseguridad"

El coronavirus sigue ganando terreno y el desconcierto reina en la sociedad tras los rebrotes que se han registrado las últimas semanas. La posibilidad de un nuevo confinamiento, el cierre de comercios y establecimientos, la vuelta al cole y la previsión de que la situación empeore en los meses de otoño e invierno hace que la gente esté intranquila. En la SER hemos querido conocer cómo se está viviendo esta situación desde la ciudadanía.

El desconcierto es la sensación más presente ahora mismo en la sociedad, que ha visto cómo la vida ha cambiado radicalmente en comparación a los meses previos a la pandemia. Una anciana dice que "ha cambiado todo" y que "la gente está más crispada". Por su parte, un hombre remarca que la vida ha cambiado "en la forma de comprar, en la forma de sociabilizar, de ir a un restaurante, de tomar una caña, de llevar a tu hijo al cole, de ir en bus".

Algo que también ha cambiado es la forma de relacionarse con otras personas. Y es que la sociedad percibe una pérdida de confianza. Una anciana asegura haber perdido la confianza en la juventud porque "se ha desmadrado". Un joven destaca que "ahora te lo piensas dos veces antes de darle la mano a una persona la conozcas o no". Mientras, una mujer señala: "No te fías de nadie porque no sabes quién lo puede tener y eso te causa un rechazo".

Una gran parte de personas con las que hemos hablado nos comentan que lo que más echan en falta en relación a la antigua forma de vida es salir a la calle sin mascarilla. "Poder pasear sin horarios, sin mirar quién viene de frente y sin llevar mascarilla", dice un hombre. Por su parte una joven apunta que la mascarilla "no permite mostrar la forma de ser ni la sonrisa".

Delicada, caótica, desastrosa y descontrolada. Así describe la sociedad la situación actual tras ver todos los rebrotes que se están produciendo. En este sentido, la ciudadanía señala que están viviendo "inseguros" e "intranquilos". Los principales motivos, que "mucha gente es inconsciente de lo que hace", "la inseguridad económica" o "la falta de información".

La posibilidad de un nuevo confinamiento ha dejado distintas opiniones. Hay gente que lo llevaría bien, dentro de lo que cabe, y otras personas no lo llevarían bien. Entre los que lo llevarían mal, una madre explica que tiene tres hijos, lo que sería una "angustia". En esta misma línea, una mujer indica que tiene un negocio que no se podría sostener con otro confinamiento y sus empleados se tendrían que ir al "paro". Entre los que lo llevan bien, un hombre lo afrontaría "con la misma endereza que el anterior".

En la SER hemos querido preguntar sobre el futuro y la gente lo califica como "negro" porque "empiezan a cerrar comercios" y porque "cada vez hay más gente contagiada". La esperanza de la sociedad se centra únicamente en una vacuna.