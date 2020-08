El órdago de Ildefonso Sanz

Ildefonso Sanz lanza un órdago a Mar Alcalde para que renuncie a su escaño en la Diputación. Después de las duras críticas de la ya concejal no adscrita a sus ex compañeros, tras formalizarse ayer por el pleno su salida del grupo socialista, el secretario general de la agrupación local ha querido responderla sólo en lo que se refiere a su rotunda negativa a entregar su acta en el ente provincial. Alcalde aseguraba que si la persona destinada a tomar el relevo fuera alguno de los alcaldes que durante tantos años llevan en la política municipal de forma altruista, como el de La Horra, el de Vadocondes o el de Fresnillo de las Dueñas, no tendría inconveniente en cedérselo, pero no lo va hacer para que el ocupe el cargo sea Ildefonso Sanz, que figura como suplente suyo. La jugada de este último es comprometerse a renunciar si ella lo hace y garantizar que también lo haría el también concejal arandino Ángel Rocha, que figura como segundo suplente, de tal manera que el escaño podría ocuparlo la alcaldesa de Anguix, Teresa Arquero, como tercera suplente. “Si el problema soy yo, en el mismo instante en que ella presente la dimisión yo me comprometo a presentar la renuncia; si el problema también es Ángel Rocha, estoy convencido de que él estaría en la misma línea, no tendríamos ningún problema en presentar la renuncia, y la tercera es la alcaldesa de un pueblo que es lo que ella decía”, razona Sanz, a la vez que expresa su convencimiento de que no aceptará el órdago. “Creemos que lo que realmente ella quiere es poner una excusa para seguir yendo a la Diputación a ganar dinero; es lo único que le importa: el dinero”, concluye el portavoz municipal socialista arandino.

La respuesta a este desafío no se ha hecho esperar. Mar Alcalde incide en su pedrosanchista ‘no es no’, insistiendo que sólo aceptaría renunciar a su acta si fuera para cedérsela a uno de los tres alcaldes que mencionaba, porque no se fía de la palabra de Ildefonso Sanz, a quien vuelve a acusar de “traidor”. “No sé si se piensan que soy tonta y me he caído de un pino, pero desde luego no estoy para políticas de su chiringuito, políticas baratas”, advierte Alcalde, que quiere dejar claro que no tendría ningún inconveniente en renunciar o dimitir con la condición que plantea respecto a su sustituto, “pero lo que está claro es que la persona que está hablando no es de fiar, es un traidor y quien te ha traicionado una vez te traiciona cien, por lo tanto su palabra no vale absolutamente nada ni tiene ninguna credibilidad”, apostilla la que fuera candidata socialista a la Alcaldía. “Que me olviden, que me dejen en paz, que se dediquen a lo que de verdad importa, que centre el tiro como secretario general, que es lo que tiene que hacer, y que exija a tanto a Luis Briones, como a Luis Tudanca y a Esther Peña vida que hagan políticas de verdad para Aranda de Duero; que estamos en una crisis y una depresión económica y social como nunca”, añade, recomendando a Sanz “que no se obsesione con la Diputación y con mi persona ,que ya está bien de maltrato político, que me dejen en paz y que no es no”, concluye.