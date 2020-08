Carlos Calvo: "Vengo muy ilusionado y encantado con el proyecto"

Carlos Calvo ha sido presentado este jueves en las Bodegas Dios Baco como nuevo jugador del Xerez CD.

Regresa así uno de los héroes del ascenso del equipo xerecista a Primera División aquel 13 de junio de 2009. El madrileño regresa “ a mi casa” y deja claro ante los periodistas que no viene de vacaciones, “Jerez es una ciudad que necesita volver a respirar fútbol".

Agradece “de corazón” tanto a Juan Luis Gil como a Juan Díaz que hicieran posible su fichaje diez años después, “tenía muchas ganas de volver a jugar aquí, Jerez es mi casa”.

Calvo deja claro que “estoy aquí para ayudar y para aportar lo que podamos. Seguro que con ganas y trabajo todo sale hacia adelante". Asegura que han sido muchos los factores que le han llevado a quedarse en Jerez, pero sobre todo lo hace “por el proyecto que me han presentado y las ganas e ilusión que tienen, El Xerez era mi primera opción”.

Avisa que será “un año muy complicado, la Tercera División es totalmente diferente a otras categorías. Aquí hay que trabajar mucho y no hay estrellas ni fichajes de renombre, hay que olvidarse de eso. Es verdad que 10 años atrás vivimos una cosa muy bonita, estuvimos en la elite y todos lo recordamos. Yo estoy muy agradecido de que la gente me recuerde y me respete por eso, pero eso es pasado, volvemos al lío, estamos en el 2020 y hay que olvidarse de lo que se hizo años atrás”.

Con una plantilla competitiva como la que se está formando, tiene claro que el objetivo lo irá marcando la competición: “Creo que es una estupidez ir vendiendo algo que no sirve para nada, está claro que esto es día a día y que es muy difícil, pero yo de vacaciones no vengo, ni yo ni mis compañeros, ni Juan ni Titín... Estamos aquí para intentar escalar lo máximo posible. Va a ser muy duro, difícil, lo tenemos claro, pero en esta vida hay que moverse por cosas y la ambición es muy importante. Hay que tener ilusión y ganas de seguir creciendo”.

Por último, Carlos Calvo ha agradecido a la afición el respaldo que está teniendo ya el equipo, “la gente se está sacando el abono sin saber si va a poder asistir al campo y eso es para quitarse el sombrero. Yo sigo animando a la gente, que se vaya ilusionando para ir recuperando la esencia de lo que es Jerez. Yo no soy jerezano, pero sí me considero así porque me siento en casa y sí me gustaría recuperar lo que yo he tenido la suerte de vivir aquí hace 13 años. Jerez es una ciudad de fútbol y necesita volver a respirar fútbol y espero que con la ayuda de todos lo vayamos consiguiendo. Cuantos más seamos más fácil será para todos”.