Los padres plantean abrir las aulas por la tarde ante el retraso del inicio del curso escolar en Asturias

El retraso del inicio del curso escolar en Asturias no ha sentado bien ni a profesores ni a padres. Un aplazamiento de 10 días en las fechas del calendario ha provocado el enfado de parte de la comunidad educativa que ha hablado de "improvisación" en las medidas del Gobierno regional. La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Asturias Miguel Virgós, reconoce que "la pandemia marca las pautas y lo que hoy vale, mañana no". Sin embargo, recuerdan que "un montón de familias ven alterada su organización por la circunstancia" y plantean una alternativa que ya pusieron sobre la mesa el pasado mes de junio: abrir los colegios por la tarde. "Desde las dos de la tarde, los centros están a disposición y es una posiblidad para que las clases sean presenciales", afirma la presidenta de la Federación, Clara Díaz.

La plataforma 'Asturias por una educación presencial voluntaria durante la pandemia' que aglutina a más de 1.600 familias, pide "transparencia" a la Consejería de Educación ya que "los equipos directivos se enteraron de la decisión por los medios". Su portavoz, Nuria García, afirma que "está bien que se tome más tiempo para abriri los centros pero eso no significa que el protocolo sea el correcto". García sigue calificando de "barbaridad" el mantenimiento de las ratios en 20 alumnos para infantil y Primaria y avanza que "seguimos negando a llevar a nuestros hijos a clase". También considera que los 'grupos burbuja' no existen. "Cuando un menor se junta con un hermano o sus padres la burbuja se rompe", recuerda.

Lucía Pescador es profesora en el Evaristo Valle y asegura que "desde el inicio de la pandemia todo ha sido un despropósito. No se pueden escudar en las pruebas PCR, es una incongruencia". Pescador añade que "iba a haber una adjudicación en la segunda quincena de agosto de personal para que se incorporara el día 1 y se pospuso para la segunda quincen de septiembre". También se pregunta qué van a hacer las familias con los niños entre los días 10 y 22 de septiembre.

"No me sirve que la consejera diga que van a contratar a 850 profesores porque ya tendrían que estar en los centros" a lo que suma la falta de espacios. "El Ayuntamiento de Gijón ya tendría que tener previsto los espacios para movernos y dar clases con mayores garantías. Nuestras aulas tienen alumnos con necesidades educativas especiales y algunos con muchas dificultades. ¿Cómo nos vamos a mover por centros reducidos? ¿La solución es abrir ventanas y puertas? No cogeremos el COVID pero si un pulmonía. Durante todo el veranop se debería haber controlado los espacios y los profesores no somos culpables de esto".

La docente lamenta que se haya quitado el protocolo para profesores y la falta de información a la que está sometidos. "El día 1 tengo que incorporarme y todavía no sé cual va a ser mi curso. No sabemos el número de grupos que vamos a tener en cada centro y aparte de organizar el inicio del curso, hay que organizar unos horarios con los profesores porque, por ejemplo, si hay desdobles de horarios hay que tener la figura de un tutor".