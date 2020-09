Díaz Ayuso ve "probable" que "a lo largo del curso prácticamente todos los niños" se contagien del coronavirus

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este miércoles sobre el inicio del curso escolar que se producirá escalonadamente para las distintas etapas durante los próximos días. Ayuso ha comentado que, si bien "a lo largo del curso es probable que prácticamente todos los niños, de una manera u otra", se contagien del coronavirus, esto puede ocurrir en sus casas o en otros espacios, mientras que los colegios serán "sitios muy seguros".

"La gente ya se está contagiando, y los niños ya se están contagiando (...) el problema no está siendo el colegio", ha indicado la presidenta en una entrevista con EsRadio, quien ha insistido en que "la gente ha de salir a la calle" y en concreto "los niños tienen que volver al colegio" para "estar con los chicos de su edad", volver "a sus rutinas" y "aprender a socializarse". Y ha avisado de que no necesita "ni huelgas ni amenazas", porque "no es momento de 'yo, yo, yo'" y la prioridad es evitar "volver a dejar una generación entera de estudiantes en casa".

A este riesgo de la vuelta al cole también se ha referido el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una entrevista en Antena 3. Illa ha asumido el riesgo de que se produzcan brotes en centros educativos, pero ha trasladado un mensaje de tranquilidad a las familias y ha insistido en la necesidad de reanudar la educación presencial. "Habrá brotes en los colegios como está habiendo en países en los que han introducido la educación presencial, pero habrá que tratarlos como hemos acordado", ha indicado Illa, que ha recordado la existencia de estudios recientes como el realizado por la Fundación San Juan de Dios que concluye que la transmisión entre niños es menor.